Кто мы такие и почему пошли в горы?

Мы — команда «Подари жизнь», волонтеры, врач и бывший подопечный, а я — Юлия Демина, больничный координатор и инициатор восхождения на Эльбрус. Мы развернули флаг фонда на восточной вершине горы, и вот почему.

Все началось больше года назад. Мы с Димой Барановым, волонтером Московского областного онкодиспансера, думали о том, что бы такое придумать к грядущему юбилею фонда. Обсуждали восхождение на Эльбрус, хотя это казалось чем-то почти нереальным. Но потом, в сентябре, мы вместе приняли участие в «Гонке героев». В конце было сложное испытание — «Эверест»: держась за канат, нужно было взобраться по почти отвесному «склону». Мальчики сделали это сами, а потом подняли туда девочек… Вообще дистанция была не из простых, но мы смогли ее пройти и даже собрали средства в помощь детям.

В итоге мы так вдохновились этим опытом, что решили: «Эверест» — это знак, и теперь надо сделать то, что давно хотели. Дима — спортсмен и марафонец, его беговые сборы проходят в Приэльбрусье, и Эльбрус для него еще одно испытание. А я бывший геолог, любитель походов и исследователь вулканов. И Эльбрус для меня давняя мечта. Своим восхождением мы решили поздравить «Подари жизнь» с 20-летием, да и вообще хотелось с такой высоты прокричать, что существует фонд, который помогает детям, что они среди нас и им нужна поддержка. Я начала собирать для похода именно фондовскую команду. Искала целенаправленно тех, кто хотел бы с нами пойти. В итоге с разных сторон, разными путями собралось семь волонтеров фонда, три сотрудника и один подопечный. Тот самый Дима Лебедев, который снимал в прошлом году нашу «Гонку героев». С ним отправились его брат и близкий друг.

Ноябрьский юбилей в июле В основном участников будущего восхождения привлекало то, что в честь юбилея фонда можно сделать что-то крутое. Однако у каждого была еще и своя личная мотивация, чтобы пойти, своя отправная точка. Впереди нас ждал вовсе не поход с кострами и гитарой, а довольно сложный путь, буквально преодоление себя, хотя и с благородным посылом — развернуть флаг на вершине. Интересно вышло с флагом. Его нам передал друг фонда Олег Кирьянов, которые уже покорял с ним Гималаи, а в феврале, в День онкобольного ребенка, поднимался на западную вершину Эльбруса (но не дошел по погодным условиям). Когда Олег узнал, что летом мы идем на восточную вершину, он записал мотивирующее видео и фактически передал эстафету.

1 из 6

За подготовкой и сопровождением мы обратились в официальную фирму, где нам рассказали и об оборудовании, которое необходимо иметь, и о фармподдержке, и о том, как готовиться физически. Кроме того, мы зарегистрировались в МЧС. В команде, конечно, собрались взрослые осознанные люди, которые сами все понимали о своих возможностях и рисках. А нагрузки предстояли большие. Верхний лагерь, штурмовой, находится на высоте 5621 метров, где вообще неправильно находиться и жить. Я лично готовилась к восхождению глобально. Реабилитировала колени, занималась по разным системам, каждый день что-то делала. Потом начала бегать, а это нужно обязательно, чтобы выдерживать длительные нагрузки на сердце и легкие, мышцы и суставы. Естественно, делала и силовые упражнения. Кто-то из команды бегал марафоны, как Дима, кто-то просто ходил в зал. Кстати, мой забег в Legal Run в этом году тоже стал этапом подготовки к восхождению.

Лечение тяжелых болезней очень похоже на восхождение: надо себя преодолевать, делая снова и снова шаг вперед. Но важно понимать, что эти маленькие шажки ведут к большой победе. Юлия Демина, больничный координатор

Мы начали подниматься 2 июля. Нас было 13 человек. Ходили мы неделю. Жили в палатках, сами несли свои вещи. Каждый день проверяли себя на выносливость: приходилось адаптироваться ко все большей высоте. На любом этапе можно было сойти с маршрута или же дойти до штурмового лагеря и дальше не подниматься, а ждать, пока вернутся те, кто решил это делать. До лагеря мы дошли 7 июля. Если бы из-за погоды не смогли подняться в первый же день, то сидели бы и ждали хорошую погоду. Но нам повезло, «окно» открылось в первый день, и мы сразу пошли на штурм, а потом благополучно спустились. В плохую погоду никто не поднимается, потому что это опасно для жизни. Из 13 человек пошли десять — и девять дошли. С нами всегда было три инструктора, на штурм нам добавили четвертого. Как раз на тот случай, если кому-то станет плохо и он развернется назад. Вообще, идти наверх тяжело всем. У всех начинаются признаки горной болезни: головная боль, тошнота, слабость мышц, спутанность сознания.

1 из 5

С 3800 мы поднимались до 5000. 1621 метр. Вышли полдвенадцатого ночи и шли вверх 12 часов с небольшими остановками. По снегу, в кошках, чтобы не соскальзывать, в связке (все скреплены одной веревкой), в руках палки. Было ли страшно? Бывало, но чаще было просто нереально тяжело. Монотонно идти по снегу вверх, смотреть только под ноги. В темноте, с фонариками, пристегнутыми. Ни вправо, ни влево не сдвинуться. То холодно, то жарко, постоянно ветер. И вот так идешь, идешь, идешь, идешь, идешь монотонно вверх, вверх, вверх. Очень сложная задача на выносливость. Почти у каждого появлялись мысли остановиться. Мне на высоте 5300 стало казаться, что сил больше нет, что я не смогу, не дойду. Ноги не слушались, было тяжело дышать. Но поддержка внутри команды и поддержка гидов, особенно того, кто замыкал группу, не оставила шансов не дойти. Кстати, замыкающий сам никогда не был на восточной вершине, только на западной. И он все время говорил: «Дойдите со мной. Если вы сейчас развернетесь, я тоже туда не попаду. А я очень хочу попасть». Этим он нас сильно мотивировал. Давайте-давайте, вперед, маленькими шажочками, вдох-выдох, пошли.

Самое интересное наблюдение Вообще, все, что я сейчас рассказываю, очень похоже на то, что чувствуют дети в больнице каждый день. Мы даже приготовили записочку, которую постоянно фотографировали: «Каждый день лечения — это шаг к вершине, не останавливайтесь, мы будем рядом». И когда мне в очередной раз хотелось сдаться, я поднималась, делала эти несколько маленьких шажочков и думала, что надо еще чуть-чуть, чтобы дойти. Да, лечение тяжелых болезней очень похоже на восхождение: каждый день надо себя преодолевать, делать снова и снова маленький шаг вперед, еще один и еще. Тяжело, не хватает воздуха, сил все меньше. Но важно понимать, зачем ты идешь, и знать, что эти маленькие шажки ведут к большой цели (вершине) и к большой победе. Подопечные фонда реально очень долго идут. Их дистанции длятся не один месяц, а иногда и не один год. И это очень тяжелый путь, который невозможно пройти одному. Им очень нужна команда и поддержка.

Дистанции подопечных фонда длятся не один месяц, а иногда и не один год. И это очень тяжелый путь, который невозможно пройти одному. Им очень нужна наша поддержка. Юлия Демина, больничный координатор

Последние 300–400 метров высоты мы шли часа три-четыре. Одышка, кислорода не хватает, ноги не слушаются. Поэтому, если честно, сам финал немного смазался. Нам было так плохо, что никто в итоге не прыгал, не обнимался, не было никаких бурных эмоций, все было совершенно вареные. Конечно, мы все сделали: развернули флаг, сфотографировались и сняли видео. У меня сейчас есть пара фоток, где я стою на какой-то горе снега и сзади меня какие-то облака. Даже не очень понятно, куда я забралась. Мы знали, что обратно идти еще часов шесть — восемь, плюс было ощущение, что надвигается гроза, а это очень опасно, и все быстро повернули обратно. И то, что мы все большие молодцы, мы поняли гораздо позже, даже не в тот же вечер. И это тоже очень похоже на то, что чувствуют дети, когда их выписывают из больницы. Да, они прошли этот сложный путь, но им нужна помощь, чтобы вернуться к обычной жизни. И хорошо, что рядом если люди, которые знают это и готовы помогать.

Вот такая история. Но главное — флаг «Подари жизнь» оказался на Эльбрусе в год 20-летия фонда! Это было нелегко, но мы справились и верим, что дети, глядя на нас, тоже будут идти вперед, к своей победе и к своей вершине. Не сдаваясь, делать маленькие шаги. 2 августа мы решили собраться с друзьями — с теми, с кем ходили на Эльбрус, и позвать всех, кому интересно, как прошло наше восхождение. Вместе с этим мы хотим сделать доброе дело: собрать 20 000 рублей для подопечных фонда «Подари жизнь». Приходите, будут видео, интересные рассказы и 20 песен под гитару (все те, что мы не смогли спеть, так как у нас не было ни гитары, ни сил петь на такой высоте). А еще будут сувениры с Эльбруса! Для всех, приходите.