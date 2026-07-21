«Главное — сберечь в себе живое»

Эти слова прозвучали со сцены от группы UGLI на Дне фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке. И кажется, эта простая мысль стала главным итогом дня. Праздник получился — благодаря всем, кто в этот особенный день пришел поддержать фонд!

День фонда на Усачевском рынке: помощь, которая в радость! Видео: Евгения Ванеева

Главной фишкой Дня фонда «Подари жизнь» (как и всегда!) стали звезды за прилавками корнеров Усачевского рынка. Артисты, которых все мы любим и знаем, примерили на себя новую роль: за считаные минуты освоили кассовые аппараты, а затем принимали заказы, участвовали в процессе приготовления блюд и тепло общались с поклонниками. И все это — чтобы привлечь внимание к благотворительности. В этом году корнеров-участников было 13, и каждый перечислил часть субботней выручки в пользу подопечных фонда. Встав за прилавок, звезды с экрана на поверку оказались обычными людьми: волновались, смущались, много шутили и смеялись, подавали блюда и напитки, обнимались и фотографировались с гостями. Актер Сергей Новосад уже во второй раз поддерживал фонд на Усачевском рынке и честно признался, что для него это довольно волнительно.

823 470 рублей направлено на помощь детям после Дня фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке

«В прошлый раз я чувствовал на себе ответственность за продажи, очень старался, чтобы было как можно больше прибыли, ведь часть ее пошла в поддержку “Подари жизнь”, — рассказал артист. — Из-за этого поначалу было непросто общаться с людьми. Но минут через сорок меня разжало, и все пошло своим чередом. Я снова стал собой. Сегодня я тоже немного волнуюсь, но вижу вокруг много знакомых лиц, чувствую поддержку. Я среди друзей, и все мы — часть большого доброго дела». Спасибо нашим звездным друзьям за то, что нашли время в своем графике. В субботу их было так много: актеры, певицы, стендап-комики, блогеры, спортсмены. День фонда, к слову, вышел семейным во всех смыслах. Не только гости пришли со своими близкими, но и сами звезды. Давний друг фонда актер Михаил Владимиров взял с собой 12-летнюю дочь Соню. Артист театра и кино Илья Носков встал за прилавок с женой Викторией. Пока актер Кузьма Котрелев принимал заказы и общался с гостями, его супруга (и коллега по цеху) Дарья и дочь Устинья проводили время на мастер-классе — создавали бусины храбрости для ребят, которые прямо сейчас проходят лечение в больнице и которым нужна поддержка.

Актриса Юлия Снигирь и певица Манижа Фото: Анна Анчиполовская 1 из 11

Артисты Святослав Рогожан и Мила Ершова в апреле стали родителями. В субботу они оставили маленького Кая дома и приехали на Усачевский рынок, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями. «Мне кажется, что если бы я не была актрисой, то занялась бы продажами, — с улыбкой говорит Мила. — Поэтому сегодня совсем не волнуюсь. Но испытываю некоторый трепет: с тех пор как стала мамой, я в десять раз чувствительнее и сентиментальнее. Невозможно проходить мимо чужой беды». «Но ты и до рождения Кая часто помогала другим, — подхватывает Святослав. И продолжает: — Мне кажется классным, что благотворительность становится публичной. Выходит в городские пространства и не только. Например, мы все чаще видим крупных звезд, которые в социальных сетях выкладывают ролики, собирают миллионы на помощь тем, кто в этом нуждается, и хвастаются этим. Это лучшие понты, которые вообще могут быть!»

Сегодня я тоже немного волнуюсь, но вижу вокруг много знакомых лиц, чувствую поддержку. Я среди друзей, и все мы — часть большого доброго дела. Сергей Новосад, актер театра и кино, друг фонда

Стендап-комик Мария Маркова от новой роли оказалась в восторге. Старательно принимала заказы, подавала пиццу и лимонады, а еще задалась целью продать осьминога в рыбной лавке. И все это на один день вернуло ее в детство. «О фонде “Подари жизнь” я знаю практически с самого его основания, он начал работу в 2006-м, а у меня в том же году родилась дочь, — делится Мария. — Сегодняшний опыт потрясающий! У меня ощущение, что я попала в детство: как будто играю в магазин, но только все вокруг такие большие и все так по-настоящему. И сама получила удовольствие, и смогла помочь другим людям. Это так греет мне душу. Замечательный день!» «Жизнь бывает разной» Конечно, этим День фонда не ограничивался. В зоне у фонтана гостей ждали мастер-классы для детей, аниматор и шоу мыльных пузырей, аквагрим и мехенди. А еще там можно было послушать диджей-сеты, примерить и приобрести за пожертвование новый мерч фонда.

Шоу мыльных пузырей для самых маленьких! Фото: Александра Коноплева 1 из 10

У парковки можно было сделать памятные снимки в фотобудке, с которой нам помогли друзья из «Флаувау». Те, кто с утра пропустил тренировку, могли позаниматься спортом с фитнес-студией Reshape и попробовать себя в роли гандболиста вместе с профессиональными спортсменами из клуба ЦСКА. А еще — приобрести продукцию локальных брендов: изделия из дерева, авторскую керамику и стильные аксессуары из паракорда. Здесь же располагалась сцена, где вечером начался музыкальный спешл от наших друзей и информационных партнеров «Афиша Daily». Музыки в этот вечер вообще было очень много! Сначала за диджейскую установку встала редактор медиа Шура Богачева. Выбор треков оценили все — от «Ранеток» и Димы Билана до Muse и Кэти Перри. Следом на сцену вышла главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина, которая подготовила R&B-плейлист из нулевых. Тут уже гости, которые поначалу стеснялись танцевать, стали включаться все активнее.

Когда благотворительность выходит в общественные пространства, она становится видимой и шумной. Помогать можно по-разному, иногда достаточно собраться всем вместе и от души повеселиться. Александра Садыкова-Левина, главный редактор «Афиши Daily»

«Когда благотворительность выходит в общественные пространства, она становится видимой и шумной, — поделилась мыслями Александра. — И становится понятно: это не сложно, не грустно и не только для очень обеспеченных людей. Помогать можно по-разному, иногда достаточно собраться всем вместе и от души повеселиться. Мы с командой “Афиши Daily” помогаем развивать системную благотворительность в России. И очень рады сегодня быть здесь!» А затем был концерт. Группа UGLI поразила своим вокалом всех, кто слышал ее впервые. Но таких людей, к слову, было не так уж и много. Припевы песен гости пели вместе (а порой и вместо!) с солистами. По просьбе зрителей даже прозвучала одна песня, которая изначально не входила в сет-лист. А завершилось выступление настоящим сюрпризом — исполнением новой композиции, релиз которой состоится только в сентябре. Пронзительно и до мурашек! Теперь ждем ее выхода всей командой.

Давние друзья фонда, группа «лампабикт» Фото: Игорь Дылдин 1 из 8

Фронтмен группы «лампабикт» Артем Якимов честно признался, что этот концерт важен для него не только потому, что он уже много лет поддерживает фонд, но и потому, что внутри накопилось много чувств, которым хотелось дать выход: «Возможно, репертуар не совсем подходит для семейного праздника, но мы здесь выступаем под слоганом “Подари жизнь”, а жизнь бывает разной…» Группа исполнила много песен — глубоких, сильных, трогательных. И любви в них было немерено. «Мы безумно счастливы сегодня здесь играть, потому что фонд “Подари жизнь” — наши хорошие друзья, — рассказал солист прямо со сцены. — Мы будем очень благодарны, если вы поддержите его любым способом. Один из них — приобрести мерч за пожертвование. У стойки с мерчем вас ждет очень особенный для меня человек, потому что не только наша группа дружит с фондом — здесь еще и постоянно волонтерит моя мама».

У стойки с мерчем фонда вас ждет очень особенный для меня человек, потому что не только наша группа дружит с фондом — здесь еще и постоянно волонтерит моя мама. Артем Якимов, солист группы «лампабикт»