«Главное — сберечь в себе живое»

Эти слова прозвучали со сцены от группы UGLI на Дне фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке. И кажется, эта простая мысль стала главным итогом дня. Праздник получился — благодаря всем, кто в этот особенный день пришел поддержать фонд!
День фонда на Усачевском рынке: помощь, которая в радость!
Видео: Евгения Ванеева
Главной фишкой Дня фонда «Подари жизнь» (как и всегда!) стали звезды за прилавками корнеров Усачевского рынка. Артисты, которых все мы любим и знаем, примерили на себя новую роль: за считаные минуты освоили кассовые аппараты, а затем принимали заказы, участвовали в процессе приготовления блюд и тепло общались с поклонниками. И все это — чтобы привлечь внимание к благотворительности. В этом году корнеров-участников было 13, и каждый перечислил часть субботней выручки в пользу подопечных фонда.
Встав за прилавок, звезды с экрана на поверку оказались обычными людьми: волновались, смущались, много шутили и смеялись, подавали блюда и напитки, обнимались и фотографировались с гостями. Актер Сергей Новосад уже во второй раз поддерживал фонд на Усачевском рынке и честно признался, что для него это довольно волнительно.
823 470 рублей
направлено на помощь детям после Дня фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке
«В прошлый раз я чувствовал на себе ответственность за продажи, очень старался, чтобы было как можно больше прибыли, ведь часть ее пошла в поддержку “Подари жизнь”, — рассказал артист. — Из-за этого поначалу было непросто общаться с людьми. Но минут через сорок меня разжало, и все пошло своим чередом. Я снова стал собой. Сегодня я тоже немного волнуюсь, но вижу вокруг много знакомых лиц, чувствую поддержку. Я среди друзей, и все мы — часть большого доброго дела».
Спасибо нашим звездным друзьям за то, что нашли время в своем графике. В субботу их было так много: актеры, певицы, стендап-комики, блогеры, спортсмены. День фонда, к слову, вышел семейным во всех смыслах. Не только гости пришли со своими близкими, но и сами звезды. Давний друг фонда актер Михаил Владимиров взял с собой 12-летнюю дочь Соню. Артист театра и кино Илья Носков встал за прилавок с женой Викторией. Пока актер Кузьма Котрелев принимал заказы и общался с гостями, его супруга (и коллега по цеху) Дарья и дочь Устинья проводили время на мастер-классе — создавали бусины храбрости для ребят, которые прямо сейчас проходят лечение в больнице и которым нужна поддержка.
Фото: Анна Анчиполовская
Артисты Святослав Рогожан и Мила Ершова в апреле стали родителями. В субботу они оставили маленького Кая дома и приехали на Усачевский рынок, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями.
«Мне кажется, что если бы я не была актрисой, то занялась бы продажами, — с улыбкой говорит Мила. — Поэтому сегодня совсем не волнуюсь. Но испытываю некоторый трепет: с тех пор как стала мамой, я в десять раз чувствительнее и сентиментальнее. Невозможно проходить мимо чужой беды».
«Но ты и до рождения Кая часто помогала другим, — подхватывает Святослав. И продолжает: — Мне кажется классным, что благотворительность становится публичной. Выходит в городские пространства и не только. Например, мы все чаще видим крупных звезд, которые в социальных сетях выкладывают ролики, собирают миллионы на помощь тем, кто в этом нуждается, и хвастаются этим. Это лучшие понты, которые вообще могут быть!»
Сегодня я тоже немного волнуюсь, но вижу вокруг много знакомых лиц, чувствую поддержку. Я среди друзей, и все мы — часть большого доброго дела.Сергей Новосад,актер театра и кино, друг фонда
Стендап-комик Мария Маркова от новой роли оказалась в восторге. Старательно принимала заказы, подавала пиццу и лимонады, а еще задалась целью продать осьминога в рыбной лавке. И все это на один день вернуло ее в детство.
«О фонде “Подари жизнь” я знаю практически с самого его основания, он начал работу в 2006-м, а у меня в том же году родилась дочь, — делится Мария. — Сегодняшний опыт потрясающий! У меня ощущение, что я попала в детство: как будто играю в магазин, но только все вокруг такие большие и все так по-настоящему. И сама получила удовольствие, и смогла помочь другим людям. Это так греет мне душу. Замечательный день!»
«Жизнь бывает разной»
Конечно, этим День фонда не ограничивался. В зоне у фонтана гостей ждали мастер-классы для детей, аниматор и шоу мыльных пузырей, аквагрим и мехенди. А еще там можно было послушать диджей-сеты, примерить и приобрести за пожертвование новый мерч фонда.
Фото: Александра Коноплева
У парковки можно было сделать памятные снимки в фотобудке, с которой нам помогли друзья из «Флаувау». Те, кто с утра пропустил тренировку, могли позаниматься спортом с фитнес-студией Reshape и попробовать себя в роли гандболиста вместе с профессиональными спортсменами из клуба ЦСКА. А еще — приобрести продукцию локальных брендов: изделия из дерева, авторскую керамику и стильные аксессуары из паракорда.
Здесь же располагалась сцена, где вечером начался музыкальный спешл от наших друзей и информационных партнеров «Афиша Daily». Музыки в этот вечер вообще было очень много! Сначала за диджейскую установку встала редактор медиа Шура Богачева. Выбор треков оценили все — от «Ранеток» и Димы Билана до Muse и Кэти Перри. Следом на сцену вышла главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина, которая подготовила R&B-плейлист из нулевых. Тут уже гости, которые поначалу стеснялись танцевать, стали включаться все активнее.
Когда благотворительность выходит в общественные пространства, она становится видимой и шумной. Помогать можно по-разному, иногда достаточно собраться всем вместе и от души повеселиться.Александра Садыкова-Левина,главный редактор «Афиши Daily»
«Когда благотворительность выходит в общественные пространства, она становится видимой и шумной, — поделилась мыслями Александра. — И становится понятно: это не сложно, не грустно и не только для очень обеспеченных людей. Помогать можно по-разному, иногда достаточно собраться всем вместе и от души повеселиться. Мы с командой “Афиши Daily” помогаем развивать системную благотворительность в России. И очень рады сегодня быть здесь!»
А затем был концерт. Группа UGLI поразила своим вокалом всех, кто слышал ее впервые. Но таких людей, к слову, было не так уж и много. Припевы песен гости пели вместе (а порой и вместо!) с солистами. По просьбе зрителей даже прозвучала одна песня, которая изначально не входила в сет-лист. А завершилось выступление настоящим сюрпризом — исполнением новой композиции, релиз которой состоится только в сентябре. Пронзительно и до мурашек! Теперь ждем ее выхода всей командой.
Фото: Игорь Дылдин
Фронтмен группы «лампабикт» Артем Якимов честно признался, что этот концерт важен для него не только потому, что он уже много лет поддерживает фонд, но и потому, что внутри накопилось много чувств, которым хотелось дать выход: «Возможно, репертуар не совсем подходит для семейного праздника, но мы здесь выступаем под слоганом “Подари жизнь”, а жизнь бывает разной…»
Группа исполнила много песен — глубоких, сильных, трогательных. И любви в них было немерено.
«Мы безумно счастливы сегодня здесь играть, потому что фонд “Подари жизнь” — наши хорошие друзья, — рассказал солист прямо со сцены. — Мы будем очень благодарны, если вы поддержите его любым способом. Один из них — приобрести мерч за пожертвование. У стойки с мерчем вас ждет очень особенный для меня человек, потому что не только наша группа дружит с фондом — здесь еще и постоянно волонтерит моя мама».
У стойки с мерчем фонда вас ждет очень особенный для меня человек, потому что не только наша группа дружит с фондом — здесь еще и постоянно волонтерит моя мама.Артем Якимов,солист группы «лампабикт»
На этом День фонда на Усачевском рынке подошел к концу. Он навсегда останется у нас в сердце. Надеемся, у вас тоже. Но что еще более ценно, вместе в этот день нам удалось собрать 823 470 рублей. Все они пойдут на помощь детям! Чтобы ребята стали на шаг ближе к выздоровлению и могли жить так, как поет группа «лампабикт», — «не из тревоги, а из любви».
От всего сердца благодарим Усачевский рынок, а также его маркетологов Викторию Кургапкину, Алесю Шуманскую, Анастасию Поддубскую и директора по маркетингу Gremm Group Александру Семенову за профессиональную организацию мероприятия, информационного партнера мероприятия издание «Афиша Daily» и главного редактора Александру Садыкову-Левину — за бесценную поддержку и невероятную музыку, ведущего всего дня Богдана Паренко — за стойкость и чувство юмора, фотографа Настю Климачеву — за стильную фотосессию, которую мы презентуем немного позже. А еще онлайн-сервис Timepad — за помощь в продвижении.
Спасибо звездам за то, что нашли время в своем плотном графике и в День фонда были с нами. Это актриса Юлия Снигирь, певица Манижа, актер Михаил Владимиров и его дочка Соня, актер Сергей Новосад, стендап-комик Мария Маркова, актриса Александра Тулинова, актер Егор Губарев, актер Владимир Канухин, актер Святослав Рогожан и актриса Мила Ершова, актриса Валентина Ляпина, актриса Дарья Повереннова, актер Денис Васильев, актриса Ирина Таранник, блогер Дима Стрижак, актриса Анастасия Красовская, стендап-комик Валентин Сидоров, актриса Лиза Шакира, блогер Чупля, актер Илья Носков, актриса Диана Енакаева, актриса Дарья Котрелева и актер Кузьма Котрелев, певица Рагда Ханиева, актер Эльдар Калимулин, поэтесса Ах Астахова, гандболисты клуба ЦСКА Алена Ихнева, Юлия Козаченко, Антонина Санталова, Вячеслав Касаткин, Вадим Богданов, Александр Гребенкин, актриса Милана Бру, блогер Андрей Глазунов, актриса Ксения Суркова, актер Миша Гурай, группы «лампабикт» и UGLI. Вы просто невероятные, и мы счастливы называть вас своими друзьями!
Отдельно благодарим DJ Марию Зисман за музыкальную атмосферу вечера, «Фабрику эффектов» — за салют, Надежду Ларину — за технику аквагрима и мехенди, локальные бренды «Ты чо творишь», «Че.То.Пестро» и мастерскую «Уютный домик» — за красоту, представленную на маркете, наших друзей «Флаувау» — за фотобудку, к которой выстраивалась очередь, фитнес-клуб Reshape — за тренировки на открытом воздухе, гандбольный клуб ЦСКА — за потрясающие активности.
Огромное спасибо корнерам Усачевского рынка, которые приняли участие в нашем празднике: это Frank by Basta, ресторан «Клёво», «Оджахури», Soul Seul, The Truffle, GREEKS, «Заморская лавка», Fave, Cooklinova, «Сокровища морей», «Легендарный чай», «Икра и Рыба», Ryba Family.
Отдельное спасибо волонтерам и всем, кто был рядом с нами в этот особенный день.
Все вместе мы смогли сделать праздник таким, каким и задумывали, — красивым, уютным и совершенно незабываемым!
Новости
«Главное — сберечь в себе живое»
Эти слова прозвучали со сцены от группы UGLI на Дне фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке. И кажется, эта простая мысль стала главным итогом дня. Праздник получился — благодаря всем, кто в этот особенный день пришел поддержать фонд!
Кто мы такие и почему пошли в горы?
Мы — команда «Подари жизнь», а я — Юлия Демина, больничный координатор и инициатор восхождения на Эльбрус. Со мной сотрудники фонда, волонтеры, врач-онколог и бывший подопечный. Мы развернули флаг «Подари жизнь» на восточной вершине горы, и вот почему.
«Подари жизнь» приехал в «Мелихово»
На заключительный день марафона «Не уставайте делать добро», который собрал 465 013 рублей в поддержку подопечных фонда. Этюды о благотворительности плюс большая культурная программа, и все это в декорациях чеховской усадьбы.