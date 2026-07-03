«Подари жизнь» приехал в «Мелихово»

На заключительный день марафона «Не уставайте делать добро», который собрал 465 013 рублей в поддержку детей. Этюды о благотворительности плюс культурная программа, и все это в декорациях чеховской усадьбы.

Что произойдет, если соединить культуру и благотворительность? Пригласить всех желающих в музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в честь дня памяти великого писателя, врача, мецената и благотворителя. Добавить в программу повторяющиеся театральные сценки, одно полноценное музыкальное выступление и литературные чтения с участием известных артистов. Приправить усадебными играми на свежем воздухе, а также увлекательными и полезными активностями для детей и взрослых. Серьезно поговорить о донорстве крови — острой социальной проблеме, но сделать это исключительно по-домашнему.

Фото: Анна Анчиполовская

В итоге — тысяча посетителей музея и самые очевидные выводы и мысли. Помогать просто. Помогать не грустно. Помогать можно всей семьей, гуляя в выходной день в прекрасной усадьбе. Слушая Чехова. Удивляясь неожиданной встрече с актерами театра и кино. Знакомясь с фондом и его работой, примеряя красивые футболки и худи. В прекрасную погоду, под глубоким синим небом, вдыхая аромат луговых трав. Любуясь на зреющие яблоки, отмахиваясь от комаров и укрываясь от солнца в тени деревьев. Именно такое простое летнее счастье, но со смыслом было доступно в прошедшую субботу в «Мелихове» по цене билета в музей.

Фото: Анна Анчиполовская 1 из 10

Утром и днем — активности от музея и фонда, в течение дня — театральные постановки мелиховского театра «Чеховская студия». В три часа — паблик-ток о донорстве крови с участием врача-гематолога Центра детской гематологии имени Димы Рогачева Дмитрия Венева, руководителя донорского информационного центра «Подари жизнь» Натальи Замаевой, почетного донора Антона Маричева и бывшего подопечного фонда Тимофея Югова. Он закончил лечиться в 2025 году, у него было две пересадки костного мозга, и донорскую кровь ему переливали постоянно. Сначала — перед тем, как поставили правильный диагноз: из-за нехватки гемоглобина Тимофей просто не мог встать с кровати, очень кружилась голова. И во время лечения, после пересадки, когда нужны были донорские тромбоциты. Дмитрий Александрович не был лечащим врачом Тимофея, но прекрасно помнит, как тот лечился.

Паблик-ток о донорстве Фото: Анна Анчиполовская 1 из 4

Участники беседы сидят на венских стульях под большой яблоней — сбежали от солнца, которое как раз светит (нещадно) на сцену. Зрители просят включить микрофоны, чтобы было лучше слышно, и в итоге разговор о том, почему так важно и нужно сдавать кровь, слышат все посетители музея. Затем в программе наступает музыкальная пауза: сестры Людмила и Валерия Кондаковы (скрипка и фортепиано) исполняют Чайковского, Рахманинова, Брамса… Очень нежно, лирично, поэтично, неспешно и как будто бы негромко, что вполне соответствует атмосфере дня. Ну а затем — литературные чтения, их очень ждут.

Вадим Андреев Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 5

На сцене друг за другом появляются Вадим Андреев, Иван Стебунов, Наталья Земцова, Екатерина Шумакова и Юрий Голышев. Звучит Чехов, его знаменитые рассказы, которые все точно читали не раз и не два. «Счастливчик», «Смерть чиновника», «Дачники», «Гриша», «Глупый француз». Кто-то читает наизусть, кто-то держит перед собой книгу. Екатерина Шумакова начинает одна, но очень быстро к ней подходит ее маленькая дочь, за которой неизменно следует папа. Забрать девочку со сцены невозможно, ее манит микрофон в руках мамы. В итоге разыгрывается пантомима. В рассказе Чехова маленький Гриша гуляет с нянькой. А в чеховской усадьбе маленькая Анечка гуляет с папкой. Все смешивается, но это даже хорошо. День завершается. Аплодисменты и поклоны. Все довольны и счастливы, все получилось.

Фото: Юлия Ласкорунская