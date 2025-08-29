От души поваляться в грязи и этим помочь детям стать ближе к выздоровлению? Наши коллеги и единомышленники могут и не такое! Рассказываем о том, как команда фонда «Подари жизнь» приняла участие в «Гонке героев».

Виной всему — овсянка Как и многие безумные идеи, эта родилась из мечты. Возможно не самая спортивная на свете, но очень отважная девушка Юля Демина, координатор фонда «Подари жизнь» в Московском областном онкодиспансере, несколько лет размышляла о том, как здорово было бы принять участие в «Гонке героев». Останавливало только стойкое ощущение, что такие мероприятия — для профессиональных спортсменов.

Участию в «Гонки героев» быть! Видео: Евгения Ванеева

Но выяснилось, что это не всегда испытание на выживание. Можно не гнаться за призами, пропускать особенно сложные препятствия и даже не бежать, а просто идти всю дистанцию. Об этом Юле рассказал волонтер Дима, опытный бегун, который принял участие в гонке этой весной. После беседы с ним Юля снова загорелась этой идеей, но на время ее отложила. В итоге судьбу решил… геркулес! Реклама августовской «Гонки героев» мозолила глаза даже с пачек овсянки на магазинных прилавках. И когда на праздник в диспансере Юля и Дима, не сговариваясь, нарядились совсем, как персонажи с упаковки того самого геркулеса, было решено, что это знак. И участию в гонке быть.

Юля (идейный вдохновитель), Ангелина и Алевтина (сотрудники фонда), детские онкологи Вероника и Настя, волонтер Дима и Паша, бывший подопечный фонда Фото: Дмитрий Лебедев

Команда мечты Оставался всего месяц до старта. Собрать друзей-спортсменов Юле не удалось, зато неожиданно откликнулись коллеги с работы. Команда вышла невероятная — специалист по кадрам Ангелина, организатор мероприятий Аля, детские онкологи Вероника и Настя, волонтер Дима (тот самый!). Чуть позже к ним присоединился и фитнес-тренер Паша, бывший подопечный фонда. «В нашей подготовке к гонке было мало спорта, зато много смеха. Название придумали за пару часов — “Грязи полные штаны”. Почти сразу пришла идея открыть сбор средств на помощь детям на платформе “Друзья фонда”, — поделилась Юля. — Сумму выбрали созвучную с датой гонки — 16 080 рублей. А когда поняли, что дело идет хорошо, рискнули повысить ставки до 160 825. Где-то на середине сбор пошел тяжело, но в итоге мы получили много поддержки и нам удалось собрать всю сумму!»

173 258 рублей собрано на платформе «Друзья фонда»

Перед гонкой с Юлей связался еще один некогда подопечный «Подари жизнь» — Дима Лебедев. Почти 16 лет назад он победил опухоль спинного мозга, а когда проходил лечение, с подачи волонтеров фонда всерьез увлекся фотографией. И превратил это увлечение в профессию. Оказалось, что Дима будет снимать «Гонку героев», в которой участвует команда. И с радостью сделает для них красивые фото. Да-да, все снимки, которые приложены к статье, — дело рук Димы.

Впали в детство Наши супергерои не носят плащей, и в день гонки они надели красные футболки с символикой фонда и цветные фатиновые юбки (а в случае ребят — черные спортивные шорты). К яркому образу добавили наколенники и налокотники, стартовые номера и пошли покорять озера грязи и деревянные вышки.

Фото: Дмитрий Лебедев 1 из 5

«Это был просто дичайший восторг, я от души набаловалась и нахулиганилась, — рассказала Алевтина Михина. — Отдельное удовольствие — командная работа, когда каждый стремится подхватить, помочь, просто улыбнуться друг другу. Близко знакома я была только с Ангелиной и Юлей, но доверилась и поддержку чувствовала от каждого. Мы были, как дети, они ведь ничего не боятся, просто берут и делают. Вот и мы просто шли вперед, не задумываясь, что будет дальше». Дистанция растянулась на восемь километров. Команда проходила испытания с хохотом, по уши измазавшись в грязи. Нужно было ползти и карабкаться, бежать и подтягиваться, пробираться между шинами и прыгать с высоты в ледяную воду, проходить, а иногда и проплывать через рвы и много (много!) раз преодолевать рукоходы. Что-то давалось хорошо, что-то не получалось, местами Паша и Дима вытаскивали девчонок практически на руках. Кульминацией «Гонки Героев» стало восхождение на «Эверест» — восьмиметровую горку с канатами. И кстати, за три часа на дистанции свое название команда оправдала сполна!

Это был дичайший восторг, я от души набаловалась и нахулиганилась. Отдельное удовольствие — командная работа, каждый стремился подхватить, помочь, просто улыбнуться. Алевтина Михина, организатор мероприятий фонда

«Мне показалось, что среди участников профессиональных спортсменов было не так уж и много, в большинстве своем — обычные люди без особой подготовки, — отметила Ангелина Страхова. — И все друг другу помогали. Когда я в легком испуге повисла на двухметровом препятствии, на которое нужно было забраться, а потом слезть, ко мне подошел совершенно незнакомый молодой человек, предложил помощь и помог спуститься. Это было классно. А самыми запоминающимися стали вода по пояс, если не глубже, и грязь, через которую нужно было проплыть. Я будто вернулась в детство, можно прыгать по лужам, валяться в грязи, и никто не наругает. Хочу еще!». Награда за смелость На финише наших смельчаков ждала группа поддержки. Помимо самых близких поддержать команду приехали волонтеры фонда и даже ребята-подопечные, которые лечатся стационарно. 5-летняя Ксюша из Егорьевска вместе с папой проводила команду на старте и встретила на финише. Организаторы даже вручили девочке медаль за участие, от чего Ксюша осталась в восторге!

Фото: Дмитрий Лебедев

Онколог Вероника получила две медали — одну за участие в гонке, а вторую от своего пациента, 13-летнего Гриши. До того, как попасть в больницу, Гриша играл в гандбол и был капитаном сборной Московской области. В прошлом году его команда стала чемпионом России и посвятила свою победу капитану, который из-за болезни числится в резерве. Тренер передал Грише золотую медаль, а тот вместе с семьей решил вручить свою награду Веронике. «Конечно, мы получили колоссальное удовольствие от гонки, от поддержки самых разных людей во время сбора в пользу детей, — подытожила идейный вдохновитель Юля. — И счастливы, что стали частью личных историй наших бывших и нынешних подопечных — Паши и Димы, Ксюши и Гриши... Очень радостно, что в фонде многим откликнулась эта идея. А мне вдвойне приятно, что из желания и шутки родилась такая общая крутая спортивная инициатива, благодаря которой удалось помочь детям».