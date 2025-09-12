«Вместе легче»: старт марафона добрых дел

Осень — холодная пора, но мы знаем, как согреться. Присоединяйтесь к праздничному марафону в честь десятилетия платформы «Друзья фонда»!

Помним, будто это было вчера, но было это 10 лет назад! 26 октября 2015 года на платформе «Друзья фонда» появилось первое событие. За десять лет работы вместе мы совершили невозможное — провели больше трех тысяч мероприятий, которые помогли детям в борьбе с болезнью. Юбилейная дата стала поводом для того, чтобы обновить дизайн сайта, что само по себе праздник. Но это далеко не все.

3 420 событий провели друзья фонда за 10 лет

Сообщество друзей фонда запускает марафон добрых дел «Вместе легче», который продлится до 26 ноября, то есть до дня рождения «Подари жизнь». Потому что вместе действительно легче. Легче спасаться от непогоды и радоваться простым вещам. Легче пережидать ненастные дни и делать мир немножечко лучше. Легче помогать и собирать средства на лекарство, которое необходимо детям после пересадки костного мозга.

Что планируется? Уютные дружеские события, которые сделают эту осень немного теплее. Чаепития, творческие мастер-классы по вязанию теплых носков, созданию новогодних свечей и рисованию уютных акварелек. Домашний киноклуб: любимые фильмы, теплые пледы, душевные разговоры. Вечер настолок с горячим шоколадом и печеньем с предсказаниями. И мы предлагаем вам тоже принять участие в марафоне! Формат события может быть любым, главное — собраться вместе с самыми близкими (а может быть, с соседями, коллегами или приятелями из спортзала) и провести время радостно и уютно. Суть ведь не в масштабе, а в эмоциях. Поэтому ребята из сообщества создали общую копилку сбора. Если вам по душе эта идея, присоединяйтесь! Пусть эта осень станет теплее! И для нас, и для тех, кому мы точно сможем помочь своей любовью и участием.