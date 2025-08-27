«Начнем с главного»: как дети снова помогли детям

Более 40 классов и, уже традиционно, все ученики двух московских школ поддержали в этом году акцию в День знаний. Да, герои не носят плащи!

Они носят красивую школьную форму и вместо цветов держат в руках разноцветные флажки — один из главных атрибутов акции «Начнем с главного». В этом году в ходе акции удалось собрать огромную сумму — более 1 101 865 рублей — и помочь сразу двум подопечным фонда: годовалому Вадиму и семилетней Лизе.

Екатерина, мама Вадима: «Помощь, которую мы получили, — шанс для нашего сына» Фото: из личного архива

Через две недели Вадиму исполнится год. Он уже во всю пытается самостоятельно ходить (даже и бегать!) четко произносит два слова «мама» и «упало» (папа, конечно, до последнего надеялся, что второе слово сына будет «папа») и обнимается со всеми, кто заходит к нему в палату. Особенно, со своим лечащим доктором. У них сложилась невероятная любовь.

1 101 865 рублей собрано во время акции «Начнем с главного»

По этому позитивному ребенку вообще сложно сказать, что на самом деле он проходит сложнейшее лечение от острого лимфобластного лейкоза. И ведь у Вадима действительно непростой случай. Врачи обнаружили у мальчика определенную мутацию гена, которая делает его заболевание более агрессивным и сложным в лечении. Поэтому главным шансом на полное выздоровление станет пересадка костного мозга. Но подойти к этому шагу Вадиму помогла терапия препаратом «Блинцито». На покупку лекарства и была направлена часть средств от акции. Вот, что сказала Екатерина, мама мальчика, когда мы ей рассказали о том, кто (и как) помог Вадиму с лекарством: «Знаете, цветы ведь будут радовать только несколько дней, а эта помощь, которую оказали нам участники акции… Она не просто подарила надежду нам, родителям Вадима, но и дала шанс нашему сыну. Буквально спасла жизнь. Спасибо!»

Оксана Викторовна с классом на праздничной линейке Фото: из личного архива

Очень ценно, что каждый год к «Начнем с главного» присоединяются новые классы. И конечно мы в фонде очень гордимся и благодарны нашим постоянным участникам. Так, ГБОУ «Школа № 293 им. А.Т. Твардовского» и ГБОУ «Школа № 1535» снова приняли участие в акции целыми школами! И уже не первый год эту акцию поддерживает Оксана Саева, учитель ГБОУ «Школа №338». «В подобных акциях со своими классами участвую ежегодно. Это здорово, что у нас есть возможность начать учебный год с доброго и важного дела, — отмечает Оксана Викторовна. — Дети понимают, что они являются частичкой значимого проекта. Волнение, доброта, участие, помощь — вот слова, которыми я бы охарактеризовала участие в акции “Начнем с главного”».

Семилетняя Лиза очень хотела пойти в школу, но попала в больницу с острым лейкозом Фото: из личного архива

Значимость помощи подтверждается историей семилетней Лизы, для которой, благодаря акции, был куплен иммунопрепарат «Блинцито». В сентябре девочка должна была пойти в первый класс. Не поверите, но это была ее мечта. Она очень старалась, готовилась. Уже и писала, и бегло читала книжки. Однако, на стандартных обследованиях перед школой у Лизы обнаружили лейкоз. Затем, у нее случилась сильнейшая аллергическая реакция на один из основных препаратов лечения. Терапию прерывать было нельзя, поэтому лекарство заменили на «Блинцито». На этом лекарстве Лизе стало лучше и вы не поверите (снова!), но первое, что она начала делать — это заниматься в больничной школе!

«На первый взгляд, человеку, который никогда не сталкивался с онкологией может быть непонятно, насколько это серьезно. Поэтому помощь от школ, детей, кажется еще более важной, — делится мыслями Сергей, папа девочки. — За время болезни дочери я уже многое увидел и переосмыслил. Когда видишь трудности детей, их боль, боль их родителей, то и не только для своего ребенка, но и для любого другого отдашь часть себя, любую помощь окажешь, лишь бы все выздоровели и больше никогда не болели. Спасибо всем, кто пришел на помощь нам».

Марианна и ребята после «Урока доброты» Фото: из личного архива

Помимо участия в акции «Начнем с главного» некоторые школы решили провести в своих классах «Уроки доброты». На них волонтеры фонда доступно и аккуратно рассказывают детям и подросткам о том, что такое благотворительность и как принять в ней участие. Так, Марианна Кругликова, по совместительству волонтер фонда и мама трех прекрасных девочек, в этом году проводила такой урок в классе своей младшей дочери. «Передо мной стояла непростая задача, потому что эта встреча у нас была не первой, и эти ребята уже многое знают о том, как можно помочь детям, которые проходят лечение. Например, в прошлом году класс собрал “Коробку храбрости”, — рассказывает Марианна. — Было радостно, что ребята многое помнят из наших предыдущих встреч. На этот раз они предлагали очень классные новые идеи помощи. Например, устроить благотворительную викторину, мастер-класс по робототехнике, и даже открыть новый онкологический центр. Хорошо, что у нас есть возможность пробудить в детях желание помогать. Надеюсь, что мы, взрослые, сможем его поддерживать!»