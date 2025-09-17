Вместе теплее (и легче)

Месяц назад сообщество друзей фонда запустило марафон добрых дел «Вместе легче». Пришло время рассказать, как это было (много классных, душевных событий) и чем закончилось (помощью детям).

Вместе легче спасаться от непогоды и радоваться простым вещам. Пережидать ненастные дни и делать мир лучше. И, конечно, легче помогать детям, которые перенесли пересадку костного мозга. Вот так месяц назад и стартовал марафон добрых дел. Ребята из сообщества друзей создали общую копилку сбора. Чтобы все могли поучаствовать в одном деле.

Встреча сообщества друзей фонда Фото: Жанна Дымова

Что получилось в итоге? В первую очередь друзьям фонда удалось сделать осень теплее (вы это точно заметили). А вот как они сами рассказывают о своих событиях. «У нас были “осенелки” — осенние посиделки, которые мы назвали “ОктЯпати”. ДевиШник, чтобы сделать мир чуточку добрее. Что было: вкусный и красивый ужин, игристое вино, смешные наряды и безумный макияж. И обязательное условие вечера — стихи о любви», — Жанна признается, что фотографии получились не очень: хотелось, чтобы было приятнее читать стихи и рассказывать истории, поэтому организовали полумрак. «Ощутили множество мурашек, светили сердцами, плакали и смеялись. Обсудили самое важное: любовь, детей, дружбу. Это был чудесный вечер, нам всем стало теплее».

«Осенелки» — осенние посиделки Фото: из личного архива

А вот что придумала Ольга: «Да, дождь за окном, холод и темноту уже не отменить, но на помощь приходит скандинавский опыт. По мнению датчан, простейший способ создать хюгге — уютное, безопасное и счастливое пространство — зажечь несколько “живых огней”. Мы и зажгли! Но сначала я провела для гостей мастер-класс по несложной технике декупажа. Мы украсили свечи, чтобы сделать их свет еще более теплым и завораживающим. А еще пили чай и кофе с традиционными яблочными узелками, домашней яблочной пастилой и вареньем. Я уже провела два таких мастер-класса и планирую еще один для подружек в студии йоги. Очень просят».

Ольга и ее хюгге Фото: из личного архива 1 из 3

Заключительной частью марафона стала встреча сообщества друзей фонда. В пятницу, 21 ноября, ребята собрались, чтобы сыграть в квиз «Про все». Напекли пирогов, принесли разные вкусности, чтобы угостить друг друга. Была и знаменитая домашняя пастила от Ольги. А Иван, который совсем недавно присоединился к сообществу друзей фонда и пришел знакомиться, угостил всех пиццей. Сражение было напряженным, вопросы — интересными и очень разными. В итоге команда «Бобры добры» победила «Понаехавших», «Таракашек» и «Ни хвоста, ни чешуи». А расходились друзья с чувством, что нужно снова встретиться. Спасибо всем, кто принял участие в марафоне добрых дел! Вместе легче не только осенью, но и всегда. Присоединяйтесь к нашей команде, придумывайте свои события на платформе «Друзья фонда».