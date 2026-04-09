Если ноги устали, беги сердцем

Так звучал девиз одной из команд — участниц московского старта благотворительного забега Legal Run. В минувшую субботу юридическое сообщество в 13-й раз объединилось, чтобы поддержать подопечных фонда «Подари жизнь».

Первый забег Legal Run прошел в мае 2014 года в Москве. Участников объединили профессиональная сфера, любовь к спорту и желание помогать. Событие сразу стало благотворительным, взносы за участие и сейчас полностью перечисляются в пользу детей с онкогематологическими заболеваниями, которых поддерживает фонд «Подари жизнь». Локальная инициатива переросла в масштабный проект, который объединил по меньшей мере 5000 юристов и их друзей из более чем 25 городов России и мира. И с каждым годом участников становится все больше.

Фото: Игорь Дылдин

Субботним утром в Мещерском парке спортсмены собирались бить свои личные рекорды, но главный рекорд был побит еще на старте: в этом году Legal Run собрал 1500 бегунов в Москве — самое большое количество за 13 лет существования проекта! «Legal Run шагает по планете, в этом году у нас две новые точки — Якутск и Краснодар, — поделился основатель, главный организатор и идейный вдохновитель проекта Андрей Корельский. — Каждый год находятся новые локации, из которых нам пишут с инициативой провести забег. Я всегда это желание поддерживаю, делюсь всеми необходимыми инструментами. Так к нам присоединяются новые города и даже страны. Как показывает практика, если где-то один раз провели Legal Run, это будет повторяться каждый год. Это эмоции, которые хочется испытывать снова и снова».

От «Подари жизнь» на старт вышли блогеры Павел Осадчий и Андрей Глазунов Фото: Андрей Глазунов 1 из 8

Сами бегуны с этим абсолютно согласны. Так, например, участник забега Леонид Сомов признался, что много лет назад полюбил бег именно благодаря Legal Run. Первый раз вышел на старт в 2014-м и с тех пор приезжает почти каждый год. «Это отличное комьюнити и отличный спорт! В одном месте можно преодолеть дистанцию, провести время с близкими, пообщаться с друзьями из других юрфирм. А еще я всегда подчеркиваю, что Legal Run — это благотворительное событие, он не только про спортивные результаты, но и про помощь. И я, и мои коллеги понимаем, что ваш фонд работает не ради денег и популярности, а чтобы от всего сердца делать доброе дело. И мы рады быть к этому причастными». Спортсменов ждали две дистанции — пять и десять километров. Зарядиться позитивом перед стартом помогли артисты. На сцене исполнила свои хиты недавно объединившаяся группа «БиС». А еще перед гостями забега, как и два года назад, выступил певец и попечитель фонда «Подари жизнь» Марк Тишман.

Свои песни для спортсменов исполнил Марк Тишман Фото: Игорь Дылдин 1 из 5

«Меня вдохновляет, когда такое количество людей — людей занятых, много работающих — находит время собраться вместе, — поделился впечатлениями артист. — Это ведь самое классное в жизни — когда ты и себя развиваешь, и приносишь пользу тем, кто нуждается в помощи. С возрастом в ежегодном графике каждого человека появляются какие-то засечки, без которых жизнь уже не такая яркая. Пропускаешь какое-то событие, и тебе чего-то прям не хватает. Это может быть встреча с друзьями или путешествие в любимое место. Для многих такой засечкой стал благотворительный забег Legal Run. Человек, однажды принявший здесь участие и ощутивший эту энергию сопричастности, будет возвращаться сюда снова и снова». Ни один забег не обходится без разминки, ее провел Александр Панжинский, олимпийский призер по лыжным гонкам и участник шоу «Титаны». От «Подари жизнь» на старт вышли блогеры Павел Осадчий и Андрей Глазунов и координатор фонда в Московском областном онкодиспансере Юлия Демина. Погода была отличной, и искренне надеемся, что ни один спортсмен не забыл воспользоваться солнцезащитным кремом!

Фото: Игорь Дылдин

Пока бегуны преодолевали дистанцию, болельщикам некогда было скучать. Для них работало несколько зон: можно было перекусить, позаниматься йогой, поиграть в аэрохоккей. Отдельный шатер занял фонд «Подари жизнь». Там любой желающий мог за пожертвование приобрести мерч, в том числе из самой свежей, юбилейной коллекции. А еще дети и их родители приняли участие в игре «Найди свою причину помогать». Им предложили примерить на себя разные роли — волонтера, донора, координатора, врача и благотворителя. Отсортировать бусины, собрать нужные для детей компоненты крови, вовремя доставить посылку подопечному, развеселить грустного пациента-медвежонка, получить «зарплату» за поделки и отдать часть на благотворительность. После всех пяти этапов победитель получал в награду значок с одной из причин помогать фонду. Например, чтобы каждый ребенок мог поиграть в футбол с друзьями, снова сесть на велосипед или съесть любимое мороженое.

День забега совпал с выходом новой коллекции мерча фонда! Фото: Игорь Дылдин 1 из 6

Не всем забег дался легко, ведь среди участников нашлось много тех, кто в целом занимается спортом, но именно бегом — нечасто. Искандер Гаджиев, например, тяжелоатлет и на выбранной дистанции по-настоящему преодолевал себя. Но поддержка единомышленников помогла не сдаться и получить заветную медаль. «Благотворительность — неотъемлемая часть корпоративной культуры нашей компании, и для нас было важно, что сегодняшний забег — возможность не просто активно провести досуг, но и помочь детям, — рассказал Искандер. — Сегодня от нашей компании бежала целая команда, и большинство отказались от компенсации, которую предложил работодатель. Взносы оплачивали сами, потому что это важный личный вклад в большое важное дело!»

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова Фото: Игорь Дылдин

А дальше все по стандарту: награждение победителей, призеров и самой большой корпоративной команды (в которой было 55 участников!), лотерея, много искренних теплых слов благодарности в адрес организаторов и участников. В том числе — от директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой. «Признаюсь честно, в этом году я впервые увидела забег своими глазами и совершенно потрясена масштабом, — поделилась Екатерина Шергова. — Получился не просто спортивный праздник, а нечто значительно большее — настоящее пространство смыслов, которое когда-то запустили Андрей Корельский и юридическое сообщество, и за эту потрясающую инициативу ему огромная благодарность от лица всей нашей команды и, главное, от наших подопечных. В этом году благодаря участникам Legal Run уже собрано более 10,6 миллиона рублей, и эта цифра будет расти. Но для нас важны не только средства — важно видеть людей, которые на протяжении многих лет остаются рядом с фондом и подопечными. Это огромное сообщество единомышленников, благодаря которому дети получают помощь, когда она необходима. И именно такие проекты напоминают, что настоящая сила благотворительности — в людях».

10 600 000 рублей промежуточный итог

10 600 000 рублей — промежуточный итог. Субботний старт стал главным, потому что он прошел в Москве, но Legal Run продолжается в других городах, а значит, окончательные итоги мы подведем несколько позже. И обязательно расскажем, кому именно удалось помочь благодаря собранным средствам. Мы от всего сердца говорим спасибо тем, благодаря кому возможен проект Legal Run: организаторам, волонтерам, участникам. Это бесценная поддержка и еще одно подтверждение того, что вместе мы можем все!