Так называется книга, которая появилась на свет благодаря творческому союзу фонда «Подари жизнь» и сервиса Литрес. Вчера в Центре современного искусства «Винзавод» состоялась ее презентация. Этим событием фонд «Подари жизнь» отметил свое 18-летие.

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Марк Тишман, попечитель фонда «Подари жизнь», читает со сцены отрывок из рассказа «Мама Дед Мороз». Неожиданно пауза между предложениями становится слишком длинной. Все смотрят на Марка. Он молчит. Ему нужна эта остановка, чтобы сделать пару глотков воды, вдохнуть-выдохнуть. Он продолжает. Снова несколько слитных предложений. И снова пауза. И тут уже раздаются аплодисменты. Чтение продолжается, хотя кажется, что голос Марка все равно дрожит.

Марк Тишман не смог сдержать эмоции во время чтения Александра Добротина

Миша Согомонян — реальный прототип мальчика Юры из этой новеллы — стоит в конце зала и снимает происходящее на телефон. Двадцать часов в поезде из Ростова-на-Дону стоили того, чтобы в очередной раз увидеть, как сильно его собственная история — о долгой борьбе и победе над раком крови — вдохновляет зал. «Эти истории помогут читателю в сложный момент: поверить в жизнь, в лучшее, в людей, — делится впечатлениями Марк Тишман, певец, композитор. — Когда я читал их для аудиоверсии книги, мы останавливали запись, потому что я, взрослый мужчина, плакал. Но это хорошие слезы — слезы веры в человека и человечество вопреки всему». Вчера в Центре современного искусства «Винзавод» состоялась презентация книги «Оттолкнуться от паузы: 7 новелл о любви, помощи и надежде» — сборника рассказов, в основу которых легли реальные истории подопечных фонда «Подари жизнь». Они не столько о раке, сколько о дружбе, о поддержке, об одиночестве, о том, как страшно переступить за край.

Вильям Хайло — прототип главного героя рассказа «Оттолкнуться от паузы» Анна Рудакова 1 из 6

Команда сервиса Литрес поддержала идею фонда о книге и воплотила ее в жизнь, писательница Даша Благова художественно осмыслила истории героев. Аудиоверсию сборника озвучили друзья фонда: попечитель Марк Тишман, амбассадоры Елена Летучая и Таисия Вилкова, актриса Равшана Куркова. В основу рассказа «Хрустальная ваза» легла история Жени Суздальцевой — девушки, которая восемь лет назад победила остеосаркому, но во время лечения потеряла ногу. «Когда мне предложили стать героиней рассказа, я сразу же согласилась, — рассказала Женя. — Потому что подумала, что ребята, которые сейчас болеют, смогут прочитать мою историю — и кому-то это очень поможет. Это главная причина, почему я люблю рассказывать о том, что пережила. Это может стать мотивацией даже для тех, кто никогда не сталкивался с раком. А еще рассказ оказался очень важен и лично для меня: в суете порой забывается, через что пришлось пройти, относишься к этому как к должному. И когда Даша прислала мне финальный вариант текста, я даже не думала, что так глубоко в него погружусь. Рассказ напомнил мне о том, что если я справилась тогда и продолжаю двигаться вперед, то я у себя вообще-то молодец и все смогу».

Когда я читал их для аудиоверсии книги, мы останавливали запись, потому что я, взрослый мужчина, плакал. Но это хорошие слезы — слезы веры в человека и человечество. Марк Тишман, попечитель фонда «Подари жизнь»

К каждому тексту автор рассказов Даша Благова подошла с большим трепетом. Сложнее всего оказалось работать над новеллой «Чайка расправила крылья» о Дарине Аксеновой, которой не удалось победить саркому Юинга. Судя по интервью в разных медиа, после очередного рецидива Дарина понимала, что шансы на излечение малы. Но от этого она только включила дополнительную скорость: стала активно помогать детям с онкологическими заболеваниями, начала воплощать свои творческие задумки. В основу рассказа легли посты девушки в социальных сетях. «К работе над этим рассказом я подошла особенно бережно, — сказала Даша Благова. — В целом рассказ “Чайка расправила крылья” — это тексты Дарины и мой монтаж плюс немного контекста для более глубокого понимания истории. Над ним я работала дольше всего, хотя, казалось бы, в нем меньше всего моего труда. Когда я показала текст Нине, маме Дарины, ей очень понравилось, мы внесли буквально одну художественную правку. Еще одна причина, по которой этот текст стал для меня особенным, — в моей семье тоже случилась потеря, которую я очень тяжело переживала, и удивительным образом Дарина и ее история поддержали меня на этом пути».

Все семь рассказов — истории реальных людей Александра Добротина 1 из 5

Презентация книги собрала около 300 гостей — героев новелл и их близких, друзей фонда, журналистов и книжных обозревателей. Со вступительным словом к присутствующим обратилась шеф-редактор сервиса Литрес Екатерина Писарева: «Много лет мы говорим о том, зачем читать литературу сегодня, почему важно развивать эмпатию. Самое страшное, что может случиться с человеком, — это душевная черствость. Все начинается с любви. В предисловии к сборнику об этом пишут коллеги из фонда “Подари жизнь”, об этом же говорит и автор сборника Дарья Благова. Об этом вы прочитаете в нашей книге». Затем Вильям Хайло — прототип главного героя рассказа «Оттолкнуться от паузы» — подарил зрителям Сюиту № 3 Иоганна Себастьяна Баха, исполнил ее на скрипке. Следом — чтения. Марк Тишман, Лена Летучая и Таисия Вилкова по очереди читают сокращенные версии рассказов, а зрители едва дышат, только изредка смахивают влагу с ресниц.

Все начинается с любви. В предисловии к сборнику об этом пишут коллеги из фонда «Подари жизнь», об этом же говорит и автор сборника Дарья Благова. Об этом вы прочитаете в нашей книге. Екатерина Писарева шеф-редактор сервиса Литрес

«Сегодняшний вечер тронул до глубины души, — поделился Андрей Корельский, управляющий партнер адвокатского бюро «КИАП» и давний друг фонда. — С “Подари жизнь” мы с 2011 года, для нас это в первую очередь не бренд, а люди. И это большая сила: если однажды она притянула к себе, оторваться сложно, как от магнитной доски. Фонд вызывает у нас доверие, уважение и любовь. Благотворительность — это вообще во многом про любовь, про то, как важно встретить на своем пути людей, которые не про себя в этом мире, а про всех нас. Это счастье, которым делишься с окружающими, а взамен получаешь в десять раз больше. И с этим чувством проживаешь настоящую жизнь». Предлагаем вам разделить эти эмоции: прочитать или послушать книгу можно на сервисе Литрес. Пусть она станет для вас поддержкой и утешением, источником душевных сил и большой любви. Все средства, вырученные от продажи сборника «Оттолкнуться от паузы», будут направлены на помощь подопечным фонда, которые проходят лечение прямо сейчас. Им только предстоит стать героями такой книги.

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Мы сердечно благодарим всех, без кого этот вечер не смог бы состояться: группу компаний «ЛитРес», писательницу Дашу Благову, героев рассказов Женю Суздальцеву, Полину Асееву, Яну Заименко, Вильяма Хайло, Мишу Согомоняна, Дашу Кузнецову и, конечно, Нину и Артура Аксеновых — родителей Дарины! Спасибо Центру современного искусства Винзавод, который тепло принял всех наших гостей! Благодарим за участие ШОУ-продакшн O.N.i directors — объединение режиссеров, концептологов, креаторов и сценаристов — за сценарий и режиссуру вечера. И, конечно, мероприятие бы не состоялось без поддержки наших друзей — компаний «Строй-Альянс», Decor4Rent, Вкус жизни и группы компаний Simple. Спасибо! Отдельно хочется сказать о команде фонда: это был огромный труд, в который сотрудники «Подари жизнь» вложили силы, время, много любви и огромную часть своей души. Истории ребят — это история нашего фонда, история длиной в 18 лет. Спасибо за то, что вы взрослеете и меняете мир к лучшему вместе с нами.