«Любить — не перелюбить»

В День защиты детей в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева прошел традиционный праздник, организованный фондом «Подари жизнь». Главным событием стало выступление инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой».

Надо сказать, тоже традиционное. В прошлый раз (кстати, второй) «Бонд с кнопкой» пришел к ребятам в отделение 31 декабря. Вызвав полный восторг не только тех, кто вынужденно остался на все праздники в больнице (лечение прерывать нельзя), но и всех, кто просто узнал об этом событии.

«Мы решили, что хорошо делать это в праздники, когда всем не до чего, все сидят по домам, заняты своими делами, — говорит Илья Золотухин, лидер группы. — И можно чисто по-человечески прийти, поздороваться, спросить, как дела, пожелать здоровья. Сегодня мы волнуемся, что прохладно на улице и как это детям, но мы будем рады всем, кто придет». Пока видны только нарядные малыши: для них придумана целая программа. И на всякий случай — внутри больницы: мыльные пузыри, вызывающие неизменный восторг, аниматоры и ростовые куклы, весело пританцовывающие и приветствующие словами «Дай пять!», и, конечно, клоун Сережа, вернее, дядя Сережа. Он постепенно увлекает всех на улицу, где, к счастью, солнце и скоро начнется концерт. Получасовое клоунское шоу с элементами гимнастики, хохотом, вовлечением взрослых и почти удавшимся полетом дяди Сережи на Луну сменяется диджейским сетом — за пультом Анастасия Загарская.

Все, конечно, ждут концерта. А мы ждем появления детей постарше. И они, конечно, приходят, хотя и смешиваются с толпой — подростки такие подростки. А еще мы видим бывших подопечных фонда, которых уже даже неловко так называть, — это красивые взрослые девушки. Полина Асеева, Фатима Хинчагова и Диана Образчикова. Все они — героини юбилейного календаря фонда (в этом году «Подари жизнь» исполняется 20 лет). Обмениваемся новостями. Фатима успешно учится в ординатуре — поступила прошлым летом, будет неонатологом, это мы знаем. Диана успешно стартовала: первый курс Второго меда. А вот у Полины очередной важный жизненный этап: она завершает работу в Центре Рогачева и идет дальше, ее специальность — акушер-гинеколог и репродуктолог.

Группа «Бонд с кнопкой» вместе с Полиной Асеевой, Фатимой Хинчаговой и Дианой Образчиковой

Успеваем договорить как раз к началу выступления. «Мы называемся “Бонд с кнопкой”, поем песню про кухни и сейчас еще что-нибудь споем. Когда мы пришли в больницу в первый раз, мне сказали, что вам нельзя обниматься. Но я знаю, что мы все вырастем и тогда точно будет можно!» Что-нибудь — это, конечно, все самое любимое. Песню «Да» Илья Золотухин посвящает отцам, а «Маяки» — всем родителям, которые «настоящие люди» (цитата). Разумеется, «Камушки» и «Кухни» (прозвучали дважды) исполняли все.

«В первый раз мы пришли к ребятам в Центр Рогачева в прошлом сентябре, и, честно скажу, эта встреча стала едва ли не самым сильным впечатлением всего прошлого года. Тогда было, конечно, совсем непривычно выступать, непонятно, что говорить, и прочее. Помню, что после мы все как-то по-деловому разошлись и вроде бы ничего такого. А потом ощущения догнали, и, что называется, накрыли, и, наверное, неделю еще жили в душе. Незаслуженно и несправедливо все это происходит с ребятами. Сегодня одна девочка сказала, что 1 июня детей надо защищать от болезней. Согласен. Это совсем недетское дело — болеть, — рассказал Илья Золотухин. — Второй раз мы выступали в Рогачева 31 декабря, и самым приятным было увидеть ребят с прошлого концерта. Помню мальчика, который в сентябре совершенно прозрачный сидел передо мной, а к концу года окреп, волосы отросли. Это дает огромную надежду. И воодушевляет приходить еще. И мы придем».

