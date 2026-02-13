«Дети верят детям больше»

Как говорить о раке со школьниками? Ученики Новой школы сделали театр новой формой переосмысления сложных тем в благотворительности.

Проект фонда «Дети помогают детям» уже много лет ищет способы говорить с детьми о помощи на языке творчества. И Новая школа, которая активно поддерживает фонд уже пять лет, представила уникальный формат — спектакль по мотивам трех новелл из книги «Оттолкнуться от паузы», которая появилась на свет благодаря творческому союзу фонда «Подари жизнь» и сервиса Литрес.

В отличие от разовой акции или лекции, театр требует длительного включения

Как это было Ученики 12–17 лет взяли три реальные истории подопечных фонда и переосмыслили их для сцены. Продумана была каждая деталь: от реквизита и выбора одежды героев до музыкального оформления. В зале — старшеклассники, ученики начальных классов, а еще бывшие подопечные фонда, которые смотрели на себя со стороны. Да, ведь это их истории были рассказаны со сцены. И после постановки они не только поделились своими эмоциями и ответили на вопросы, но и подписали книги для всех желающих, которых оказалось много. «Интересно было понаблюдать за воплощением моего образа на сцене. Очень-очень здорово. Такие талантливые молодые ребята, — делится эмоциями Вильям Хайло, бывший подопечный фонда, герой новеллы “Оттолкнуться от паузы”. — Мне понравилось, что они с такой самоотдачей отнеслись к этому спектаклю. И не побоялись затронуть сложные вопросы, потому что я как никто знаю, как важно говорить об этом, рассказывать, делиться с людьми. И вот в такой форме, как спектакль, — это одна из лучших форм воплощения, которую я видел».

Постановка спектакля — это новый, «объемный» способ погружения в сложную тему детской онкологии и благотворительности. В отличие от разовой акции или лекции театр все же требует более длительного включения. Саша Телюкин, ученик десятого класса, 17 лет (сыграл врача-немца) «Когда мы встретились, обсудили концепцию, героев, меня сразу затронула эта идея, истории героев книги. Я понял, что хочу участвовать. Мы начали беспрерывный процесс репетиций. Часто задерживались допоздна, часто долго сидели, думали, что сделать тут или как, например, поставить ту или иную сцену. Думаю, у нас в итоге все получилось. Мне понравилось, что все истории заканчиваются или светлым финалом, или светлой моралью. Это точно помогает найти и увидеть этот светлый финал в жизни».

Несмотря на то что на постановке было много детей младшего возраста, зал как будто застыл — настолько и маленькие, и взрослые зрители сопереживали героям. И действительно, сложные темы болезни и преодоления настолько мягко транслировались через театральную форму, что сделали их понятными даже для учеников начальных классов. Артем, ученик десятого класса, 16 лет (был задействован в каждой истории, модератор) «Когда мне дали в руки сценарий, я решил, что это будет очень тяжелый спектакль. И когда сказали, что будут приглашать детей из младших классов, я сказал: “Они в лучшем случае не поймут, а в худшем не выдержат тяжести”. И да, действительно, история взрослая и серьезная, но тем не менее мне показалось, что мы как-то хорошо ее преподнесли, и дети были довольны. Мне лично эта тема стала интересна, потому что всегда говорят, что онкология — это тяжело, трудно, но нигде почти не говорят, почему это тяжело, как люди, дети справляются, что они чувствуют. А вот эти новеллы и наш спектакль рассказали, что у них происходит в душе, как это выглядит».

Как оказалось, темы, о которых сложно говорить вслух, могут легко стать частью художественного высказывания. И театральная постановка как будто создала горизонтальную передачу смыслов: все же дети верят детям больше, чем взрослым. Саша, ученик девятого класса, 15 лет (сыграл Максима, был ведущим мероприятия) «Эта история не классическая — не просто пьеса, а что-то очень душевное. Когда я первый раз прочитал роль, был в шоке, потому что раньше в таких спектаклях не играл. Мы переживали, что будет тяжело донести смыслы до детей. Я сам ходил по классам, объявлял, что будет спектакль. И знаете, дети очень хорошо поняли. Мы не раскрывали им все жесткие подробности заранее, но они отнеслись к постановке с огромным пониманием. Когда я был за кулисами, я видел их лица — и первоклассников, и второклассников. Им правда “зашло”, это было видно по глазам».

Спектакль показал: мягкий вход в благотворительность через театральную постановку работает. Проживание вместо теории: дети не просто слышат факты, а пропускают судьбу другого через свои жесты и голос, сострадание становится личным опытом.

Искренность на равных: дети считывают смыслы друг у друга гораздо точнее, чем из лекций взрослых. Получается честный диалог между сценой и залом.

Книга как готовый сценарий: реальные истории из «Оттолкнуться от паузы» или сюжет любой книги превращаются в универсальный инструмент, который каждая школа может адаптировать к своей сцене и своим ученикам.

«Развивать культуру благотворительности в школе непросто. Очень много того, что нельзя делать топорно. Говорить: “Нет, ты хочешь”, “Нет, ты сегодня будешь заниматься благотворительностью”. Так не получается. Благотворительность — это то, что идет изнутри, от души. — рассказывает Юлия Левченко, преподаватель английского языка, куратор по развитию благотворительной среды в Новой школе. — И вот сегодня ребята, которых я увидела в качестве зрителей на спектакле, они для меня подтверждение того, что у нас в школе благотворительность находится на хорошем уровне. Говорить о болезнях — это тоже такая очень тонкая, деликатная тема. И были опасения, что, ну, может быть, это очень чувствительно и травмирующая такая зона для детей. Но нет, я еще раз убедилась в том, что про это нужно говорить, и мы про это будем говорить». Огромное спасибо Новой школе за смелость и чуткость. За эти пять лет нашей дружбы вы не раз доказывали, что благотворительность — это про образ жизни. Спасибо ученикам и педагогам за то, что выбрали этот непростой, но такой честный подход к деятельности фонду.