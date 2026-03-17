Звуки «му», или Как изобразить микроволновку

Центр имени Димы Рогачева наполняется странными звуками: скрипом дверей, мяуканьем кошки, а еще этими «рли», «рлэ», «рла». Что происходит? А происходит мастер-класс по сценической речи с Лилианой Каримовой.

Актриса Лилиана Каримова уже как-то приезжала к подопечным фонда в больницу (в том числе в составе актерской группы сериала «Бедные смеются, богатые плачут»), но с мастер-классом — впервые.

«Рли», «лри», «рлэ», — читают дети и родители, а Лилиана их поддерживает Видео: Евгения Ванеева

«Рли», «лри», «рлэ», «лрэ», «рла», «лра», «рло», «лро», — читают дети и родители, пытаясь не сбиться. Сбиваются, смеются. «А вот и запутались, а вот и языки поплясали!» — подшучивает над ними Лилиана, но тут же поддерживает, повторяя сложные звукосочетания вместе со всеми. Эти похожие на поэзию обэриутов звуки — полезное упражнение для артикуляции и дикции. Каждому настоящему актеру важно делать его регулярно. Потом все вслушиваются в звуки за окном и в коридоре. Пробуют вспомнить и изобразить: вот кошка мяукает, вот дверь открывается. «Ух ты, похоже!» — восхищается Лилиана. А дальше самое сложное: этюд, номер, импровизация. Темы разные — кто что придумает: как познакомиться с роботом, как пользоваться микроволновкой (и главное, как ее изобразить!) или как устроиться на работу.

Обязательно сфотографироваться на память: Матвей с Лилианой Фото: из личного архива

«Я сам придумал и сыграл этот номер, — рассказывает девятилетний Матвей. — Подошел к Лилиане и спросил: “А можно мне устроиться к вам на работу?” Она сказала, что для этого нужно принести 10 килограммов кирпичей. А я принес три стула. Лилиана говорит: “Это не кирпичи, а стулья”. А я ответил: “Ну ничего страшного, тоже пригодятся”. Мне кажется, ей понравился мой номер, потому что она все-таки “взяла” меня на работу! Потом мы еще играли в телевизор. Я был ведущим какой-то программы и приглашал выступать рандомных зрителей, других детей, а они делали обзоры разных вещей (например, кукол). Короче, очень весело было! Я бы хотел, чтобы такие встречи проходили каждый день, без выходных. Просто потому, что это весело и всем нравится». Папа Матвея, Андрей, сказал, что мастер-класс настолько впечатлил сына, что он решил стать актером.

Такие мастер-классы раскрывают детей и отвлекают их от больничной суеты, лечения. Они нужны, чтобы в жизни ребят было что-то кроме больницы. Кистаман, мама Амаль, подопечной фонда