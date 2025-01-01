Вы сами выбираете событие и указываете сумму, которую готовы перечислить.
Договор пожертвования заключается напрямую между вами и фондом «Подари жизнь». Ozon только переводит деньги от имени продавца.
Важно: фонд «Подари жизнь» входят в реестр социально ориентированных НКО — СОНКО.
Какие преимущества* вы получите:
Доверие покупателей — Ozon добавит бейдж «Ozon Забота» на карточки ваших товаров. Покупатели увидят, что вы участвуете в благотворительности — это вызывает доверие и повышает лояльность.
Отметка на витрине магазина — Ozon добавит бейдж «Заботливый магазин» на витрину, который поможет выгодно выделиться среди конкурентов.
Дополнительное продвижение — Ozon покажет ваши товары на странице Ozon Забота: это дополнительный канал продаж и внимание к вашему магазину.
*Преимущества действуют в течение 30 дней после списания пожертвования.