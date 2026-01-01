Пополнение целевого капитала фонда

Компания может стать благотворителем Специализированного фонда целевого капитала (СФЦК), который создан для поддержки проектов фонда «Подари жизнь».

СФЦК появился у «Подари жизнь» в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, чтобы даже в условиях экономической нестабильности помощь подопечным фонда не прекращалась. Всего у «Подари жизнь» три целевых капитала. Первый размещен в управляющей компании АО УК «Первая», второй — в «РЕГИОН Эссет Менеджмент», третий — в «РСХБ Управление Активами».

Главное назначение СФЦК — поддержка и развитие проектов «Подари жизнь». В первую очередь доход от капиталов будет финансировать работу детского пансионата «Измалково». Благодаря открытию пансионата дети, которым не нужно постоянно находиться в больнице, смогут проживать в комфортных, почти домашних условиях, а в клинику приезжать только на анализы или процедуры. При этом пропускная способность Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева увеличится на 15–20% в год, то есть еще 230 детей смогут получить медицинскую помощь.