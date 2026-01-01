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Пополнение целевого капитала фонда

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Компания может стать благотворителем Специализированного фонда целевого капитала (СФЦК), который создан для поддержки проектов фонда «Подари жизнь».

СФЦК появился у «Подари жизнь» в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, чтобы даже в условиях экономической нестабильности помощь подопечным фонда не прекращалась. Всего у «Подари жизнь» три целевых капитала. Первый размещен в управляющей компании АО УК «Первая», второй — в «РЕГИОН Эссет Менеджмент», третий — в «РСХБ Управление Активами».

Главное назначение СФЦК — поддержка и развитие проектов «Подари жизнь». В первую очередь доход от капиталов будет финансировать работу детского пансионата «Измалково». Благодаря открытию пансионата дети, которым не нужно постоянно находиться в больнице, смогут проживать в комфортных, почти домашних условиях, а в клинику приезжать только на анализы или процедуры. При этом пропускная способность Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева увеличится на 15–20% в год, то есть еще 230 детей смогут получить медицинскую помощь.

Как пополнить целевой капитал

  • Оформить договор пожертвования. Для этого напишите нам на почту info@pzh-endowment.ru.

  • Перевести — разово или регулярно — любую сумму на сайте СФЦК.

  • Оставить в наследство благотворительному фонду «Подари жизнь» недвижимость в регионе: средства от ее продажи также пополнят целевой капитал фонда.

Какие еще варианты поддержки СФЦК существуют

  • Сформировать отдельный эндаумент и, например, сделать его именным. Это может быть целевой капитал имени вашей компании, который будет расти и развиваться вместе с ней, обеспечивая помощь подопечным фонда в будущем. Можно пригласить к участию в именном целевом капитале и клиентов компании. Такая инициатива помогает выстраивать более стабильные и продолжительные связи, а вас характеризует как социально ответственный бренд, что важно для лояльности со стороны клиентов. 

  • Провести акцию среди клиентов для формирования нового или пополнения существующего целевого капитала.

  • Рассказать клиентам и сотрудникам компании о возможности сделать пожертвование, чтобы пополнить целевой капитал. Для сотрудников такие акции — возможность вместе делать добрые дела, что укрепляет долгосрочные взаимоотношения в команде.

Примеры взаимодействия

1 июня 2021 года Sber Private Banking провел среди своих клиентов акцию по сбору пожертвований на пополнение целевого капитала фонда «Подари жизнь». За один день удалось собрать 1 746 000 рублей, после чего Sber Private Banking удвоил эту сумму. Средства в размере 3,4 млн рублей стали основой первого целевого капитала фонда «Подари жизнь».

Остались вопросы?

Оксана Гайдаш,

директор Специализированного фонда целевого капитала

+7 (903) 295-31-57

info@pzh-endowment.ru

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