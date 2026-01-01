Пополнение целевого капитала фонда

СФЦК появился у «Подари жизнь» в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, чтобы даже в условиях экономической нестабильности помощь подопечным фонда не прекращалась. Всего у «Подари жизнь» три целевых капитала. Первый размещен в управляющей компании АО УК «Первая», второй — в «РЕГИОН Эссет Менеджмент», третий — в «РСХБ Управление Активами».
Главное назначение СФЦК — поддержка и развитие проектов «Подари жизнь». В первую очередь доход от капиталов будет финансировать работу детского пансионата «Измалково». Благодаря открытию пансионата дети, которым не нужно постоянно находиться в больнице, смогут проживать в комфортных, почти домашних условиях, а в клинику приезжать только на анализы или процедуры. При этом пропускная способность Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева увеличится на 15–20% в год, то есть еще 230 детей смогут получить медицинскую помощь.
Как пополнить целевой капитал
Оформить договор пожертвования. Для этого напишите нам на почту info@pzh-endowment.ru.
Перевести — разово или регулярно — любую сумму на сайте СФЦК.
Оставить в наследство благотворительному фонду «Подари жизнь» недвижимость в регионе: средства от ее продажи также пополнят целевой капитал фонда.
Какие еще варианты поддержки СФЦК существуют
Сформировать отдельный эндаумент и, например, сделать его именным. Это может быть целевой капитал имени вашей компании, который будет расти и развиваться вместе с ней, обеспечивая помощь подопечным фонда в будущем. Можно пригласить к участию в именном целевом капитале и клиентов компании. Такая инициатива помогает выстраивать более стабильные и продолжительные связи, а вас характеризует как социально ответственный бренд, что важно для лояльности со стороны клиентов.
Провести акцию среди клиентов для формирования нового или пополнения существующего целевого капитала.
Рассказать клиентам и сотрудникам компании о возможности сделать пожертвование, чтобы пополнить целевой капитал. Для сотрудников такие акции — возможность вместе делать добрые дела, что укрепляет долгосрочные взаимоотношения в команде.
Примеры взаимодействия
1 июня 2021 года Sber Private Banking провел среди своих клиентов акцию по сбору пожертвований на пополнение целевого капитала фонда «Подари жизнь». За один день удалось собрать 1 746 000 рублей, после чего Sber Private Banking удвоил эту сумму. Средства в размере 3,4 млн рублей стали основой первого целевого капитала фонда «Подари жизнь».
Остались вопросы?
Оксана Гайдаш,
директор Специализированного фонда целевого капитала