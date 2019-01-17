Подарок от:важных людей (Благотворительность вместо сувениров)

У популярной акции фонда «Подари жизнь» (знаменитой «Благотворительности вместо сувениров») изменилось имя, но не содержание! Приглашаем к участию всех желающих — подарок от:важных людей уже ждет вас.

Подарить открытку «Подарок от:важных людей»

Кто для нас самые важные люди? Это подопечные фонда: отважные ребята, которые каждый день сражаются с болезнью. В этой борьбе большую роль играют благотворители — люди и компании, направившие часть своих средств на подарки к празднику в адрес этих детей. Присоединяйтесь! Просто отправьте тем, кто вам дорог, подарок от:важных людей — открытку, нарисованную подопечными фонда. Давайте оставаться важными друг для друга!

794 компании приняли участие в акции (за 15 лет)

Все собранные в рамках акции средства будут направлены на проект «Иммунотерапия» — покупку дорогих, качественных и проверенных иммунопрепаратов, которые лечат онкологические заболевания, влияя на иммунную систему.

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