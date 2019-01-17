Подарок от:важных людей (Благотворительность вместо сувениров)

Подарить открытку
«Подарок от:важных людей»
Кто для нас самые важные люди? Это подопечные фонда: отважные ребята, которые каждый день сражаются с болезнью. В этой борьбе большую роль играют благотворители — люди и компании, направившие часть своих средств на подарки к празднику в адрес этих детей. Присоединяйтесь! Просто отправьте тем, кто вам дорог, подарок от:важных людей — открытку, нарисованную подопечными фонда.
Давайте оставаться важными друг для друга!
794 компании
приняли участие в акции (за 15 лет)
Все собранные в рамках акции средства будут направлены на проект «Иммунотерапия» — покупку дорогих, качественных и проверенных иммунопрепаратов, которые лечат онкологические заболевания, влияя на иммунную систему.
Оставить заявку на участие
Наши контакты
+7 (495) 995-31-05
Итоги прошлых акций
«Подарок от:важных людей» — уже есть первые итоги
67 компаний приняли участие в акции «Подарок от:важных людей». Кроме того, впервые к ним присоединились и все те, кто просто захотел подарить прекрасную открытку друзьям и близким (всего отправлено 296 открыток).
Благотворительность вместо сувениров: итоги акции
Больше 54 миллионов рублей было собрано благодаря участникам акции «Благотворительность вместо сувениров». Спасибо!
Итоги акции «Благотворительность вместо сувениров-2019». Всем привет от Ромы!
108 компаний участвовали, почти 48 миллионов рублей было собрано.
Итоги акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018
В акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018 приняли участие 113 компаний, было собрано более 44 миллионов рублей.