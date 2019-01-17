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Подарок от:важных людей (Благотворительность вместо сувениров)

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У популярной акции фонда «Подари жизнь» (знаменитой «Благотворительности вместо сувениров») изменилось имя, но не содержание! Приглашаем к участию всех желающих — подарок от:важных людей уже ждет вас.

Подарить открытку

«Подарок от:важных людей»

Кто для нас самые важные люди? Это подопечные фонда: отважные ребята, которые каждый день сражаются с болезнью. В этой борьбе большую роль играют благотворители — люди и компании, направившие часть своих средств на подарки к празднику в адрес этих детей. Присоединяйтесь! Просто отправьте тем, кто вам дорог, подарок от:важных людей — открытку, нарисованную подопечными фонда.

Давайте оставаться важными друг для друга!

794 компании

приняли участие в акции (за 15 лет)

Все собранные в рамках акции средства будут направлены на проект «Иммунотерапия» — покупку дорогих, качественных и проверенных иммунопрепаратов, которые лечат онкологические заболевания, влияя на иммунную систему.

Оставить заявку на участие

Наши контакты

+7 (495) 995-31-05

bvs@podari-zhizn.ru

Итоги прошлых акций

20.01.2023

«Подарок от:важных людей» — уже есть первые итоги

67 компаний приняли участие в акции «Подарок от:важных людей». Кроме того, впервые к ним присоединились и все те, кто просто захотел подарить прекрасную открытку друзьям и близким (всего отправлено 296 открыток).

15.01.2021

Благотворительность вместо сувениров: итоги акции

Больше 54 миллионов рублей было собрано благодаря участникам акции «Благотворительность вместо сувениров». Спасибо!

17.01.2020

Итоги акции «Благотворительность вместо сувениров-2019». Всем привет от Ромы!

108 компаний участвовали, почти 48 миллионов рублей было собрано.

17.01.2019

Итоги акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018

В акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018 приняли участие 113 компаний, было собрано более 44 миллионов рублей.

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