Итоги акции «Подарок от:важных людей»

Направить подарочный бюджет на помощь детям , а партнерам подарить открытки, специально нарисованные подопечными фонда, решили в этом году 66 компаний. Ура и спасибо всем!

Кому-то привычнее называть эту акцию «Благотворительность вместо сувениров». Те, кто присоединился не так давно, знают ее как «Подарок от:важных людей». А нам кажется, что нет ничего важнее взаимодействия. С одной стороны — дети, которые каждый день отважно сражаются с болезнями. С другой — благотворители, компании, направившие часть своих средств на поддержку подопечных фонда. Именно это и дает самое главное: победу над тяжелой болезнью.

Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей новогодней акции! С нами в этом году были компании из разных городов России: Москвы (и Московской области), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Мурманска, Тольятти. И из самых разных областей деятельности, таких как машиностроение, IT, образование, торговля, медицина, транспортная логистика, юриспруденция, производство и продажа ювелирных изделий, консалтинг, недвижимость, судовое оборудование, авиация, производство упаковки и так далее.

И, конечно, большое спасибо всем, кто стал частью акции два-пять лет назад и остается с нами:

Мы благодарим 13 компаний, которые присоединились к нам впервые. Это:

Все собранные деньги будут направлены на покупку реактивов в диагностические лаборатории клиник, которым помогает фонд «Подари жизнь». Анализы очень важны, чтобы ставить правильные диагнозы и контролировать ход лечения, но, увы, далеко не все нужное для самых точных и надежных исследований можно получить за государственный счет. Мы недавно очень подробно рассказывали о том, чем важен этот проект фонда и почему ему требуется поддержка.

Спасибо за помощь! Давайте оставаться важными друг для друга и в следующем году.