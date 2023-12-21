Итоги акции «Подарок от:важных людей»

Направить подарочный бюджет на помощь детям, а партнерам подарить открытки, специально нарисованные подопечными фонда, решили в этом году 66 компаний. Ура и спасибо всем!
Кому-то привычнее называть эту акцию «Благотворительность вместо сувениров». Те, кто присоединился не так давно, знают ее как «Подарок от:важных людей». А нам кажется, что нет ничего важнее взаимодействия. С одной стороны — дети, которые каждый день отважно сражаются с болезнями. С другой — благотворители, компании, направившие часть своих средств на поддержку подопечных фонда. Именно это и дает самое главное: победу над тяжелой болезнью.
18 949 000 рублей
собрано во время акции
Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей новогодней акции! С нами в этом году были компании из разных городов России: Москвы (и Московской области), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Мурманска, Тольятти. И из самых разных областей деятельности, таких как машиностроение, IT, образование, торговля, медицина, транспортная логистика, юриспруденция, производство и продажа ювелирных изделий, консалтинг, недвижимость, судовое оборудование, авиация, производство упаковки и так далее.
Мы благодарим 13 компаний, которые присоединились к нам впервые. Это:
ООО «САНТИМ-СТОЛИЦА», ООО «Омнидата», ООО «Коммуникационная группа 19», ООО «Мэйджор АвтоТранс», SIWDOM, UINVEST, ООО «ВИТА МЕД», ООО «Квиз Лаб», Realweb, ООО «Ритейл Сервисез», «Пони Экпресс», ООО «Эф5 сервис», ООО «Полиграф Медиа Групп».
Особая благодарность компаниям, которые участвуют в акции больше пяти лет:
ООО «МЕТА СИСТЕМС», СКАНДИПАКК, Mirmanekenov.ru, ООО «Кизельманн Рус», ООО «НОТАМЕДИА», АО «НПЦ “ПРОМЭЛЕКТРОНИКА"», ООО «ЭЛКО Рус», АО «Упаковочные системы», АО «ГРУППА РИТЭК», ООО «ТМФ», ООО «Аваланд СИ», ООО «СК Тиберис», ООО «Консалтинг Логистических Систем», ООО «АБИПА», ООО «ЛИГА-РЕГИОН», ООО «А-Дата», Big Tree, ООО «Упаковочные решения», ООО «Меркури Интернейшнл», ООО «ДжастКат», ООО «Корда Групп», PR-агентство «Пресс-Папье».
И, конечно, большое спасибо всем, кто стал частью акции два-пять лет назад и остается с нами:
ООО «ТСК», AVS, Адвокатское бюро «Гришаев, Маляренко и партнеры», ООО «Сигнал Медиа», ООО ТД «БИЗОН», ООО «СИГНО ГРУПП», ООО «ИС», НКО Ассоциация фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации», ООО «СМЦ «Союз», ООО «МКСКОМ», АО «Фрейт Линк», ИП Бернацкий В.В., ООО «Центр бизнес-технологий», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия», ООО «Аиткулов и партнеры», ООО «ЭнтерЧейн», ООО «Мэйджор Трак Центр», ООО «Центрум Рус», ООО «Торгово-промышленное объединение “Кронштадт”», ООО «МКН», RubikMedia, ООО «АРКТИКМЕХАНИЗАЦИЯ», ООО «Джи.Эн.Ай.», ООО «СабиаТек», ООО «МетаСистемс», ООО «СЕЙН», ООО МКК «СимплФинанс», ООО «ЛКП-Аудит», ООО «ПРЕМИУМ ЭКСПЕРТ», JV Gallery и несколько анонимных компаний.
Все собранные деньги будут направлены на покупку реактивов в диагностические лаборатории клиник, которым помогает фонд «Подари жизнь». Анализы очень важны, чтобы ставить правильные диагнозы и контролировать ход лечения, но, увы, далеко не все нужное для самых точных и надежных исследований можно получить за государственный счет. Мы недавно очень подробно рассказывали о том, чем важен этот проект фонда и почему ему требуется поддержка.
Спасибо за помощь! Давайте оставаться важными друг для друга и в следующем году.
Есть вопрос?
Юлия Филимонова,
координатор акции
тел.: +7 (495) 995-31-05
bvs@podari-zhizn.ru
Новости
Итоги акции «Подарок от:важных людей»
Направить подарочный бюджет на помощь детям, а партнерам подарить открытки, специально нарисованные подопечными фонда, решили в этом году 66 компаний. Ура и спасибо всем!
Спасибо за праздник и подарки!
Невероятно, но факт. Все дети, которые остались на новогодние праздники в больницах, получили подарки! И все это — благодаря вам! Спасибо, что и в этом году помогли порадовать детей и подарили им настоящий праздник.
А у вас есть карта «Подари жизнь»?
Делимся с вами приятной статистикой и рассказываем, как владельцы новых благотворительных карт «Подари жизнь» платежной системы «Мир» (а их уже 26 281 человек) поддерживают фонд.