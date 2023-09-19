Проект января: диагностика и анализы

К счастью, сейчас все чаще удается провести исследования за счет государства. Но все-таки государство покрывает не все потребности, и такая ситуация сохранится еще долго. Именно поэтому работа проекта «Диагностика и анализы» продолжается, и расходы на его реализацию, хотя и несколько снизились, по-прежнему остались весьма значительными — по очень приближенным предварительным оценкам, в 2023 году они превысят 70 миллионов рублей.

Покупка лабораторных реактивов, которые позволяют проводить подробные молекулярные исследования и которых постоянно не хватает. Особенно часто фонд покупает реактивы для специализированных лабораторий Центра имени Дмитрия Рогачева и ОДКБ г. Екатеринбурга: ведь здесь проводят анализы для пациентов не только самих этих клиник, но и других больниц. Мы уже не раз писали о том, почему фонду приходится покупать реактивы — в том числе не имеющие регистрационного удостоверения в России, но нужные для наиболее надежных и точных исследований.

Покупка лабораторных расходных материалов. Это одноразовые пробирки, наконечники, планшеты и прочие необходимые мелочи. В крупных диагностических лабораториях они расходуются с огромной скоростью, и их дефицит недопустим: вся деятельность просто остановится. В то же время при интенсивной работе лаборатории порой возникает опасность их нехватки, и тогда врачи и ученые обращаются в фонд.

Оплата анализов и инструментальных исследований в сторонних медицинских организациях для тех детей, которые не могут бесплатно получить нужные обследования в рамках ОМС по месту основного лечения. Как мы рассказывали совсем недавно, сейчас все чаще удается избежать этих расходов, но… все же далеко не всегда. Так, за первые 11 месяцев 2023 года (итоги за декабрь мы пока еще только подводим) фонд более 120 раз оплачивал сложные специализированные анализы только для пациентов московских городских и областных клиник. А ведь есть и другие клиники, как федеральные, так и региональные…