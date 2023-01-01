Морозовская ДГКБ
119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 1/9
Добрынинская, Серпуховская
+7 (495) 959 - 88 - 30, +7 (495) 959 - 89 - 04
Фонд не занимается вопросами госпитализации в клинику!
Какую помощь можно получить
Пациентам больницы, как москвичам, так и иногодним, оказывается помощь в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и в оплате диагностических исследований, согласно заявкам врачей. Фонд не оплачивает лечение в этой больнице пациентов старше 18 лет и иностранных граждан (кроме единичных исключительных случаев).
Детям, проходящим лечение, а также их родителям могут оказываться и различные виды социальной помощи, в том числе помощь с проживанием для иногородних амбулаторных пациентов.
Фонд в Морозовской больнице
Офис фонда в клинике
Корпус 1а, этаж 4, стационар отделения онкологии и гематологии, кабинет 4148.
Валерия Бухрякова
Ольга Матюнина