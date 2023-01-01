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благотворительный фонд

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Клиники

Морозовская ДГКБ

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Фонд постоянно сотрудничает с гематологическим и онкологическим отделениями больницы, а также с новым отделением трансплантации костного мозга.

Морозовская ДГКБ

Адрес:

119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 1/9

Метро:

Добрынинская, Серпуховская

Телефон:

+7 (495) 959 - 88 - 30, +7 (495) 959 - 89 - 04

Сайт:

http://www.mdgkb.pro

Внимание!

Фонд не занимается вопросами госпитализации в клинику!

Какую помощь можно получить

Пациентам больницы, как москвичам, так и иногодним, оказывается помощь в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и в оплате диагностических исследований, согласно заявкам врачей. Фонд не оплачивает лечение в этой больнице пациентов старше 18 лет и иностранных граждан (кроме единичных исключительных случаев).

Детям, проходящим лечение, а также их родителям могут оказываться и различные виды социальной помощи, в том числе помощь с проживанием для иногородних амбулаторных пациентов.

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Фонд в Морозовской больнице

Офис фонда в клинике

Корпус 1а, этаж 4, стационар отделения онкологии и гематологии, кабинет 4148.

Валерия Бухрякова

v.bukhryakova@podari-zhizn.ru

Ольга Матюнина

olgam@podari-zhizn.ru

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