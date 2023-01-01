Морозовская ДГКБ

Пациентам больницы, как москвичам, так и иногодним, оказывается помощь в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и в оплате диагностических исследований, согласно заявкам врачей. Фонд не оплачивает лечение в этой больнице пациентов старше 18 лет и иностранных граждан (кроме единичных исключительных случаев).

Детям, проходящим лечение, а также их родителям могут оказываться и различные виды социальной помощи, в том числе помощь с проживанием для иногородних амбулаторных пациентов.