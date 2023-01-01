Фонд «Подари жизнь» на постоянной основе помогает пяти клиникам, расположенным в Москве и Московской области.

Если вы или ваш ребенок являетесь пациентом одной из подопечных клиник фонда, вы можете получить помощь в оплате (по назначению врачей):

лекарств

расходных материалов

диагностических исследований

некоторых видов платного лечения при невозможности получить его бесплатно.



Также вы можете получить различные виды социальной помощи, в том числе:

помощь с проживанием во время амбулаторного этапа лечения для иногородних

помощь с приобретением билетов (самолет, поезд) до места проживания

помощь с уходом за больным

психологические и юридические консультации

обеспечение предметами первой необходимости

разнообразную поддержку со стороны волонтеров.

Помощь оказывается по заявке врача или координатора фонда в клинике. Обратитесь к координатору, чтобы узнать, какую помощь вы можете получить.