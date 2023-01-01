Если вы или ваш ребенок являетесь пациентом одной из подопечных клиник фонда, вы можете получить помощь в оплате (по назначению врачей):
лекарств
расходных материалов
диагностических исследований
некоторых видов платного лечения при невозможности получить его бесплатно.
Также вы можете получить различные виды социальной помощи, в том числе:
помощь с проживанием во время амбулаторного этапа лечения для иногородних
помощь с приобретением билетов (самолет, поезд) до места проживания
помощь с уходом за больным
психологические и юридические консультации
обеспечение предметами первой необходимости
разнообразную поддержку со стороны волонтеров.
Помощь оказывается по заявке врача или координатора фонда в клинике. Обратитесь к координатору, чтобы узнать, какую помощь вы можете получить.