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Получить помощь

Клиники

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Фонд «Подари жизнь» на постоянной основе помогает пяти клиникам, расположенным в Москве и Московской области.

Если вы или ваш ребенок являетесь пациентом одной из подопечных клиник фонда, вы можете получить помощь в оплате (по назначению врачей):

  • лекарств

  • расходных материалов

  • диагностических исследований

  • некоторых видов платного лечения при невозможности получить его бесплатно.

Также вы можете получить различные виды социальной помощи, в том числе:

  • помощь с проживанием во время амбулаторного этапа лечения для иногородних

  • помощь с приобретением билетов (самолет, поезд) до места проживания

  • помощь с уходом за больным

  • психологические и юридические консультации

  • обеспечение предметами первой необходимости

  • разнообразную поддержку со стороны волонтеров.

Помощь оказывается по заявке врача или координатора фонда в клинике. Обратитесь к координатору, чтобы узнать, какую помощь вы можете получить.

Клиники, с которыми сотрудничает фонд

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Российская детская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко
Московский областной онкологический диспансер в Балашихе

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