Московский областной онкологический диспансер (МООД)
143900, г. Балашиха, Московская обл., ул. Карбышева, д. 6, корп. 5
+7 (499) 348-97-66 справочная, +7 (495) 521-24-54 детское отделение, +7 (499) 404-31-47 запись на прием
Какую помощь можно получить
Фонд помогает пациентам детского отделения МООД. В этом отделении лечатся только граждане РФ (кроме исключительных случаев, которые надо обсуждать напрямую с фондом) в возрасте до 18 лет.
Кроме помощи с оплатой лекарств, диагностических исследований, других расходов на лечение, оказывается и социальная помощь: помощь с проживанием (есть одна амбулаторная квартира на 2 семьи рядом с больницей), с поездками (автоволонтеры при необходимости могут отвести ребенка из больницы в один из федеральных центров Москвы и обратно) и другая.
Фонд в МООД
Офис фонда в клинике
Детское отд. № 7, новый семиэтажный корпус, эт. 2, амбуланс, каб. 264
Время работы
По будням с 10-00 до 19-00
Жанна Ткачева