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Клиники

Московский областной онкологический диспансер

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Здесь лечатся дети с гематологическими и онкологическими заболеваниями из всех районов Московской области.

Московский областной онкологический диспансер (МООД)

Адрес:

143900, г. Балашиха, Московская обл., ул. Карбышева, д. 6, корп. 5

Телефон:

+7 (499) 348-97-66 справочная, +7 (495) 521-24-54 детское отделение, +7 (499) 404-31-47 запись на прием

Сайт:

https://gbuzmood.ru/

Какую помощь можно получить

Фонд помогает пациентам детского отделения МООД. В этом отделении лечатся только граждане РФ (кроме исключительных случаев, которые надо обсуждать напрямую с фондом) в возрасте до 18 лет.

Кроме помощи с оплатой лекарств, диагностических исследований, других расходов на лечение, оказывается и социальная помощь: помощь с проживанием (есть одна амбулаторная квартира на 2 семьи рядом с больницей), с поездками (автоволонтеры при необходимости могут отвести ребенка из больницы в один из федеральных центров Москвы и обратно) и другая.

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Фонд в МООД

Офис фонда в клинике

Детское отд. № 7, новый семиэтажный корпус, эт. 2, амбуланс, каб. 264

Время работы

По будням с 10-00 до 19-00

Жанна Ткачева

z.tkacheva@podari-zhizn.ru

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