Фонд помогает пациентам детского отделения МООД. В этом отделении лечатся только граждане РФ (кроме исключительных случаев, которые надо обсуждать напрямую с фондом) в возрасте до 18 лет.

Кроме помощи с оплатой лекарств, диагностических исследований, других расходов на лечение, оказывается и социальная помощь: помощь с проживанием (есть одна амбулаторная квартира на 2 семьи рядом с больницей), с поездками (автоволонтеры при необходимости могут отвести ребенка из больницы в один из федеральных центров Москвы и обратно) и другая.