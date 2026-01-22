Treg — клетки-миротворцы иммунной системы

Иммунная система человека устроена так, будто она постоянно находится на границе: ее задача — распознавать опасность и быстро уничтожать все чужеродное. Вирусы, бактерии, опухолевые клетки — цели для иммунной атаки.

Но есть важная проблема: иммунитет должен очень точно различать «чужое» и «свое». Если этот механизм дает сбой, иммунная система может начать атаковать собственные ткани. Так возникают аутоиммунные заболевания. Чтобы этого не происходило, в организме существует особая группа иммунных клеток — Т-регуляторные лимфоциты (Treg). Их можно назвать «миротворцами» иммунной системы. Вместо того чтобы атаковать, они сдерживают чрезмерную иммунную реакцию и поддерживают баланс работы всей системы.

Откуда берутся Тreg? Все Т-лимфоциты происходят из стволовых клеток костного мозга. Однако свое «образование» они получают в другом органе — тимусе, или вилочковой железе. Именно в тимусе происходит сложный процесс отбора. Молодые Т-лимфоциты проходят своего рода экзамен: если клетка не распознает чужеродные молекулы, она бесполезна и уничтожается;

если клетка слишком агрессивно реагирует на собственные ткани, она потенциально опасна. Большинство таких опасных клеток просто уничтожается. Но часть из них организм использует иначе: из них формируются Т-регуляторные лимфоциты.

Миротворцев иммунной системы называют по-разному: Т-регуляторные лимфоциты, Т-регуляторные клетки или Treg. Пусть вас это не смущает — речь об одних и тех же клетках.

Их отличительный признак — особый ген FOXP3, который можно назвать главным «переключателем» их функции. Если этот ген не работает, Т-регуляторные клетки не формируются, и иммунная система начинает атаковать собственные ткани. У людей с мутациями FOXP3 развивается редкое, но тяжелое аутоиммунное заболевание — IPEX-синдром. Интересный факт: у новорожденных доля Т-регуляторных клеток значительно выше, чем у взрослых. Считается, что это помогает иммунной системе ребенка «научиться терпимости» к огромному количеству новых антигенов — от бактерий кишечника до пищевых белков.

Как Тreg контролируют иммунитет Иммунитет должен уметь не только атаковать, но и вовремя останавливаться. Т-регуляторные клетки выполняют роль балансиров, которые удерживают иммунную систему от чрезмерной и разрушительной реакции. Когда иммунный ответ становится слишком сильным, эти клетки подают сигнал остановиться. Благодаря этому иммунитет уничтожает инфекцию или опухолевые клетки, но не повреждает собственные ткани. T-регуляторные клетки способны подавлять активность разных типов иммунных клеток: Т-хелперов — клеток, которые координируют иммунный ответ;

цитотоксических Т-лимфоцитов — клеток-«киллеров», уничтожающих инфицированные и опухолевые клетки;

В-лимфоцитов , вырабатывающих антитела;

клеток врожденного иммунитета, например макрофагов и дендритных клеток.

Для этого Treg используют сразу несколько механизмов. 1. Выделяют противовоспалительные молекулы Т-регуляторные клетки выделяют сигнальные молекулы — цитокины, например: интерлейкин-10;

TGF-β. Эти сигналы уменьшают активность воспаления и снижают агрессивность иммунного ответа. Под их влиянием другие иммунные клетки начинают работать менее активно и реже запускают новые воспалительные реакции. 2. «Отбирают» факторы роста у других клеток Для размножения Т-лимфоцитам нужен интерлейкин-2. Т-регуляторные клетки активно поглощают этот сигнал, буквально лишая другие клетки «топлива» для размножения. Когда интерлейкина-2 становится меньше, активированные Т-лимфоциты перестают быстро делиться, и иммунная реакция постепенно ослабевает.

3. Контактное подавление Иногда Treg подавляют иммунную реакцию напрямую — при контакте с другими клетками, передавая им тормозящие сигналы. Так они могут сигнализировать другим иммунным клеткам, что реакцию нужно ослабить. В результате иммунная система не выходит из-под контроля и не начинает повреждать собственные ткани организма. Важно, что Treg не выключают иммунитет полностью. Они действуют как система обратной связи: когда иммунная реакция становится слишком сильной, эти клетки ограничивают воспаление и предотвращают повреждение тканей. Этот механизм играет особо важную роль при аутоиммунных заболеваниях, хроническом воспалении и после трансплантации органов или костного мозга.

Что происходит, когда Тreg не хватает Если Т-регуляторных клеток слишком мало или они работают неправильно, могут возникать: аутоиммунные заболевания — когда иммунитет атакует собственные ткани, как при ревматоидном артрите или сахарном диабете первого типа;

хронические воспалительные процессы — постоянное воспаление повреждает органы и ткани;

аллергические реакции — иммунитет чрезмерно реагирует на безвредные вещества, например пыльцу или пищевые белки.

Но и слишком большое количество T-регуляторных клеток может быть проблемой. В норме они ограничивают воспаление и защищают ткани от повреждения, однако при некоторых заболеваниях этот механизм начинает работать в пользу болезни. Например, опухоли могут создавать вокруг себя особую иммунную среду и привлекать Т-регуляторные клетки с помощью сигнальных молекул. Скопление таких клеток подавляет активность Т-лимфоцитов-«киллеров» и других клеток иммунной системы, которые способны уничтожать опухоль. В результате иммунный ответ в опухолевой ткани ослабевает, и опухолевые клетки получают возможность частично скрываться от иммунной атаки и продолжать расти. Поэтому работа Т-регуляторных клеток — это всегда вопрос баланса.

Новое понимание о Тreg Долгое время считалось, что Т-регуляторные клетки действуют главным образом в периферических тканях: крови, лимфатических узлах и органах. Однако новые исследования показывают, что у них есть специальная «ниша» внутри костного мозга. Эти клетки формируют локальную регуляторную сеть, которая влияет на: приживление трансплантата;

восстановление иммунной системы;

баланс между противоопухолевым иммунитетом и воспалением. Ученые предполагают, что Treg в костном мозге создают микросреду, которая помогает трансплантированным стволовым клеткам закрепиться и начать формировать новую систему кроветворения. Фактически это означает, что Treg регулируют не только иммунный ответ, но и сам процесс восстановления кроветворения после трансплантации.

Как Тreg предотвращают осложнения После трансплантации костного мозга может развиться осложнение, называемое реакцией «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Оно возникает, когда донорские Т-лимфоциты начинают атаковать ткани пациента, воспринимая их как чужие. В результате могут страдать кожа, кишечник, печень, слизистые оболочки и другие органы. Т-регуляторные клетки помогают не допустить этой атаки, действуя на самых ранних этапах реакции. Они делают это несколькими способами. Блокируют агрессивные Т-клетки — «успокаивают» клетки-«киллеры», чтобы они не атаковали собственные ткани пациента. Снижают выработку провоспалительных молекул — цитокинов, которые разжигают воспаление. Ограничивают размножение аллореактивных лимфоцитов — тех Т-клеток, которые распознают чужие ткани и начинают делиться. Экспериментальные исследования показали, что введение Treg после трансплантации снижает тяжесть РТПХ и повышает шансы на выживание пациента. Иными словами, эти клетки создают «тормоз», который помогает донорской иммунной системе сражаться с опасными клетками, но не разрушать собственный организм.

