Лимфоциты – разновидность лейкоцитов, белых клеток крови. Лимфоциты наряду с моноцитами относятся к агранулоцитам, то есть к лейкоцитам, цитоплазма которых не содержит зёрен (гранул). В норме у взрослых людей лимфоциты составляют 19-37% лейкоцитов крови, у детей их доля может быть выше (нормы зависят от возраста). Повышенный уровень лимфоцитов называется лимфоцитозом, а пониженный – лимфопенией.

Лимфоциты являются главными клетками иммунной системы. Они играют ключевую роль в сложнейшем процессе развития иммунного ответа на инфекции и вообще на присутствие в организме чужеродных частиц. Существует несколько типов лимфоцитов, и каждый выполняет свои специфические функции.

Большинство лимфоцитов составляют Т-лимфоциты. Их назвали так потому, что эти клетки после своего образования в костном мозге дозревают в тимусе, или вилочковой железе, расположенной в верхней части грудной клетки. Среди Т-лимфоцитов есть «киллеры», непосредственно уничтожающие чужеродные клетки, а есть и разнообразные регуляторные лимфоциты (помощники, супрессоры и др.), которые направляют действие других лимфоцитов, контролируют продолжительность и силу иммунного ответа.

Не менее важны для организма B-лимфоциты, роль которых в иммунном ответе также многообразна. Они отвечают за выработку антител (так называемый гуморальный иммунитет), а также могут превращаться в клетки памяти, благодаря которым при повторном заражении одной и той же инфекцией возникает быстрый иммунный ответ.

Известны также NK-лимфоциты («натуральные киллеры»), которые нужны для уничтожения в организме патологических клеток, прежде всего опухолевых или же зараженных вирусами.

Транспорт лимфоцитов в организме осуществляетя с током крови и лимфы. К лимфоидным органам относятся костный мозг, тимус, а также лимфатические узлы, селезенка, миндалины, лимфоидные узелки в желудочно-кишечном тракте и др. В этих органах происходят «воспитание», отбор и созревание лимфоцитов.



Лимфоцит