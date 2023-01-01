Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) – клетки костного мозга, из которых в результате дифференцировки и созревания получаются все виды клеток крови: эритроциты, тромбоциты и различные виды лейкоцитов.

Термин «гемопоэтические» означает «кроветворные»; именно ГСК служат «отправной точкой» процесса кроветворения. Из ГСК образуются все виды клеток крови, но не могут образовываться клетки других тканей и органов – например, клетки костей или головного мозга.

ГСК обладают способностью к практически неограниченному клеточному делению. Это означает, что из сравнительно небольшого числа ГСК может возникнуть огромное количество «дочерних» клеток, также способных как к дальнейшему делению, так и к дифференцировке с последующим созреванием в те или иные клетки крови.

Способность ГСК к интенсивному клеточному делению является причиной того, что эти клетки чувствительны к цитостатической химиотерапии и облучению. Именно поэтому при лечении онкологических заболеваний часто страдает кроветворение.

При введении ГСК в организм, где собственное кроветворение уничтожено (например, в результате высокодозной химиотерапии), введенные клетки способны заселить костный мозг больного своими потомками и восстановить кроветворение. Именно на этой способности ГСК основана трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Для этого больному нужно ввести их внутривенно. Двигаясь по кровотоку, ГСК находят себе новый «дом», постепенно заселяют костный мозг и начинают функционировать в нем, производя клетки крови.

В качестве источника ГСК для трансплантации используют костный мозг или периферическую кровь, а также пуповинную кровь, собранную после рождения ребенка.