Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунными называются заболевания, обусловленные тем, что иммунная система организма по какой-либо причине начинает атаковать собственные клетки и ткани этого организма. Возникают воспалительные реакции, повреждения тканей, нарушения функций. Иммунная атака может быть направлена либо на определенный внутренний орган, либо на клетки и ткани определенного типа в разных участках организма.

Группа болезней, для которых установлена или предполагается аутоиммунная природа, включает в себя десятки различных патологий. Некоторые примеры – системная красная волчанка, ревматоидный артрит, псориаз, синдром Шегрена, аутоиммунный тиреоидит Хашимото, миастения и т.п.

Среди аутоиммунных гематологических заболеваний можно назвать, например, группу аутоиммунных гемолитических анемий. Также аутоиммунная природа предполагается в большинстве случаев тромбоцитопенической пурпуры и апластической анемии.

Симптомы и стратегия лечения аутоиммунных заболеваний различаются в зависимости от конкретной болезни и состояния пациента. Их терапия часто включает в себя использование иммуносупрессивных препаратов.