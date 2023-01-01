Трансплантация костного мозга (ТКМ) – одна из разновидностей трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК); другие варианты – трансплантация стволовых клеток периферической крови и трансплантация пуповинной крови. Исторически именно ТКМ была первым методом ТГСК, и поэтому термин «трансплантация костного мозга» зачастую до сих пор применяется для описания любой трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Разумеется, это не совсем точно, но говорить о «трансплантации костного мозга» большинству людей привычнее и проще, поэтому и в данном справочнике сокращение «ТКМ» часто используется вместо «ТГСК».

Для трансплантации костного мозга необходимо получить клетки костного мозга донора, так как среди них содержатся и нужные для трансплантации стволовые клетки. Это производится путем прокола тазовой кости специальной полой иглой под анестезией. Сделав несколько проколов в разных местах, можно набрать достаточный для трансплантации объем костного мозга (требуемое количество зависит от веса реципиента). Это не несет ущерба для здоровья донора, так как забираемое количество составляет лишь несколько процентов от общего объема костного мозга. Как правило, в течение нескольких недель происходит полное восстановление.

Сама процедура взятия костного мозга в целом безопасна и может проводиться даже у маленьких детей. Однако в ходе этой процедуры требуется тщательный контроль, как при всяком вмешательстве с использованием общей анестезии. Кроме того, она влечет за собой определенные неудобства, включая необходимость однодневной госпитализации и, как правило, сохранение болевых ощущений в местах проколов в течение нескольких дней.