Основные российские клиники, где проводятся ТКМ, расположены в Москве и Санкт-Петербурге, и во всех есть очереди. Создание новых трансплантационных центров в регионах позволит спасать больше пациентов. Важно и то, что во время лечения детям не нужно будет уезжать слишком далеко от дома.

Пилотный проект программы нашего фонда «ТКМ в регионах» был реализован в Областной детской клинической больнице г. Екатеринбурга. Здесь еще 10-15 лет назад сложилась сильная команда врачей и имелся опыт проведения ТКМ детям из Свердловской области. Фонд вложил значительные средства в реконструкцию и расширение трансплантационного центра, в переподготовку медиков. К 2019 году проект вышел на запланированную мощность: больница стала крупным межрегиональным центром ТКМ, здесь реализованы самые современные технологии лечения и диагностики, поток пациентов увеличился вдвое — до 40-50 человек в год. Кроме того, ОДКБ г. Екатеринбурга стала также важным межрегиональным диагностическим центром, и наш фонд помогает с обеспечением лабораторий всем необходимым.

Запланировано открытие нового трансплантационного центра — первого за Уралом! — на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Фондом был создан и утвержден проект отделения ТКМ, куплена часть оборудования. Как и в Екатеринбурге, предполагается совместное государственное и благотворительное финансирование проекта. Кроме того, сформировалась команда врачей будущего центра, и уже с 2016 года фонд оплачивает их обучение и стажировки, а также участие в научных форумах.

Наконец, с 2021 года фонд поддерживает образовательные программы и для врачей еще одного строящегося трансплантационного центра. Этот центр — первый в Южном федеральном округе — создается в Краснодаре на базе Детской краевой клинической больницы. Краснодарские врачи стажируются в Москве (на базе Центра Дмитрия Рогачева) и Санкт-Петербурге (в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой).