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Помощь детям в клиниках

Помощь региональным клиникам

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Россия — огромная страна, и очень важно, чтобы тяжелобольные дети имели возможность получать современное эффективное лечение рядом с домом.

59,5 млн рублей

Расходы на поддержку клиник в регионах в 2022 году

Фонд развивает несколько направлений работы в регионах. В первую очередь речь идет о доступности трансплантации костного мозга (ТКМ). Известно, что в России обеспечить нужным лечением удается лишь около 70% нуждающихся в трансплантации. Значит, нужно развивать эти технологии. Второе важное направление — лабораторная диагностика. Во многих региональных клиниках нет возможности провести весь спектр необходимых анализов: нет ни требуемого оборудования, ни многих реактивов, ни достаточно опытных специалистов. А проведение анализов в сторонних организациях требует оплаты.

Кроме того, фонд регулярно покупает для региональных клиник лекарства (дорогостоящие, такие как «Блинцито» или «Адцетрис», незарегистрированные, а иногда и базовые) и финансирует образование врачей. Наконец, фонд организует ежегодные конференции для региональных НКО, работающих с онкобольными детьми.

Направления работы

ТКМ в регионах

Основные российские клиники, где проводятся ТКМ, расположены в Москве и Санкт-Петербурге, и во всех есть очереди. Создание новых трансплантационных центров в регионах позволит спасать больше пациентов. Важно и то, что во время лечения детям не нужно будет уезжать слишком далеко от дома.

Пилотный проект программы нашего фонда «ТКМ в регионах» был реализован в Областной детской клинической больнице г. Екатеринбурга. Здесь еще 10-15 лет назад сложилась сильная команда врачей и имелся опыт проведения ТКМ детям из Свердловской области. Фонд вложил значительные средства в реконструкцию и расширение трансплантационного центра, в переподготовку медиков. К 2019 году проект вышел на запланированную мощность: больница стала крупным межрегиональным центром ТКМ, здесь реализованы самые современные технологии лечения и диагностики, поток пациентов увеличился вдвое — до 40-50 человек в год. Кроме того, ОДКБ г. Екатеринбурга стала также важным межрегиональным диагностическим центром, и наш фонд помогает с обеспечением лабораторий всем необходимым.

Запланировано открытие нового трансплантационного центра — первого за Уралом! — на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Фондом был создан и утвержден проект отделения ТКМ, куплена часть оборудования. Как и в Екатеринбурге, предполагается совместное государственное и благотворительное финансирование проекта. Кроме того, сформировалась команда врачей будущего центра, и уже с 2016 года фонд оплачивает их обучение и стажировки, а также участие в научных форумах.

Наконец, с 2021 года фонд поддерживает образовательные программы и для врачей еще одного строящегося трансплантационного центра. Этот центр — первый в Южном федеральном округе — создается в Краснодаре на базе Детской краевой клинической больницы. Краснодарские врачи стажируются в Москве (на базе Центра Дмитрия Рогачева) и Санкт-Петербурге (в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой).

Лабораторная диагностика

Образцы крови, костного мозга, опухолей высылаются в специализированные диагностические центры, где выдается быстрое и точное заключение. Это общемировая практика, доказавшая свою эффективность.

  • Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас более 40 клиник из разных регионов России присылают сюда биообразцы для постановки точного диагноза. Трудно переоценить важность этой диагностики: почти в 40% случаев первоначальный диагноз требует уточнения или полного пересмотра. Необходимость референс-центров по перепроверке поставленных диагнозов уже признана Минздравом РФ, однако далеко не все расходы оплачиваются в рамках системы ОМС.

  • Областная детская клиническая больница г. Екатеринбурга. С 2020 года в рамках трехсторонних договоров фонда с ОДКБ и многочисленными региональными клиниками (из Челябинска, Ижевска, Уфы, Тюмени, Нижневартовска, Красноярска и др. — всего около 20) здесь на постоянной основе проводится точная молекулярная диагностика целого ряда онкогематологических заболеваний. Этот подпроект, носящий название «Региональная диагностика», реализуется в сотрудничестве с благотворительными фондами «Добро24.ру» (Красноярск), «Искорка-фонд» (Челябинск), «Берегиня» (Пермь), «Траектория надежды» (Нижневартовск), «Потерь нет» (Уфа).

Покупка лекарств

Фонд помогает пациентам, проходящим лечение в регионах, с оплатой ряда лекарств. При стационарном лечении в больнице, с которой у фонда заключен договор, лекарства оплачиваются в рамках проекта «Помощь детям в клиниках», в остальных случаях — в рамках адресной помощи.

Лекарства нужны самые разные. Это могут быть новейшие дорогостоящие препараты, такие как «Блинцито» или «Адцетрис». Могут быть незарегистрированные лекарства — тогда фонд помогает не только с оплатой, но также с оформлением документов. А могут быть и базовые препараты, которых в нужный момент по тем или иным причинам не оказалось в клинике.

Работа по обеспечению больных необходимыми лекарствами часто проводится в тесном сотрудничестве с региональными благотворительными фондами.

Образование врачей

Образовательные мероприятия для врачей из регионов — лекции и семинары, стажировки — существенная часть региональной программы фонда. Врачи хотят лечить детей в соответствии с самыми высокими стандартами мировой медицины, они в этом заинтересованы, и важно, чтобы у них был доступ ко всей необходимой информации.

И еще одна из важнейших целей, которых необходимо достичь, — это преемственность лечения. Дети, получившие те или иные этапы сложного лечения в федеральных клиниках (это может быть, например, трансплантация костного мозга или сложная операция эндопротезирования), затем поступают на долечивание в больницу своего региона. И очень важно, чтобы врачи в этой больнице обладали достаточной квалификацией, чтобы продолжать лечить ребенка по принятым современным протоколам. Это залог успеха.

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