59,5 млн рублей
Расходы на поддержку клиник в регионах в 2022 году
Фонд развивает несколько направлений работы в регионах. В первую очередь речь идет о доступности трансплантации костного мозга (ТКМ). Известно, что в России обеспечить нужным лечением удается лишь около 70% нуждающихся в трансплантации. Значит, нужно развивать эти технологии. Второе важное направление — лабораторная диагностика. Во многих региональных клиниках нет возможности провести весь спектр необходимых анализов: нет ни требуемого оборудования, ни многих реактивов, ни достаточно опытных специалистов. А проведение анализов в сторонних организациях требует оплаты.
Кроме того, фонд регулярно покупает для региональных клиник лекарства (дорогостоящие, такие как «Блинцито» или «Адцетрис», незарегистрированные, а иногда и базовые) и финансирует образование врачей. Наконец, фонд организует ежегодные конференции для региональных НКО, работающих с онкобольными детьми.
Направления работы
ТКМ в регионах
Основные российские клиники, где проводятся ТКМ, расположены в Москве и Санкт-Петербурге, и во всех есть очереди. Создание новых трансплантационных центров в регионах позволит спасать больше пациентов. Важно и то, что во время лечения детям не нужно будет уезжать слишком далеко от дома.
Пилотный проект программы нашего фонда «ТКМ в регионах» был реализован в Областной детской клинической больнице г. Екатеринбурга. Здесь еще 10-15 лет назад сложилась сильная команда врачей и имелся опыт проведения ТКМ детям из Свердловской области. Фонд вложил значительные средства в реконструкцию и расширение трансплантационного центра, в переподготовку медиков. К 2019 году проект вышел на запланированную мощность: больница стала крупным межрегиональным центром ТКМ, здесь реализованы самые современные технологии лечения и диагностики, поток пациентов увеличился вдвое — до 40-50 человек в год. Кроме того, ОДКБ г. Екатеринбурга стала также важным межрегиональным диагностическим центром, и наш фонд помогает с обеспечением лабораторий всем необходимым.
Запланировано открытие нового трансплантационного центра — первого за Уралом! — на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Фондом был создан и утвержден проект отделения ТКМ, куплена часть оборудования. Как и в Екатеринбурге, предполагается совместное государственное и благотворительное финансирование проекта. Кроме того, сформировалась команда врачей будущего центра, и уже с 2016 года фонд оплачивает их обучение и стажировки, а также участие в научных форумах.
Наконец, с 2021 года фонд поддерживает образовательные программы и для врачей еще одного строящегося трансплантационного центра. Этот центр — первый в Южном федеральном округе — создается в Краснодаре на базе Детской краевой клинической больницы. Краснодарские врачи стажируются в Москве (на базе Центра Дмитрия Рогачева) и Санкт-Петербурге (в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой).
Лабораторная диагностика
Образцы крови, костного мозга, опухолей высылаются в специализированные диагностические центры, где выдается быстрое и точное заключение. Это общемировая практика, доказавшая свою эффективность.
Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас более 40 клиник из разных регионов России присылают сюда биообразцы для постановки точного диагноза. Трудно переоценить важность этой диагностики: почти в 40% случаев первоначальный диагноз требует уточнения или полного пересмотра. Необходимость референс-центров по перепроверке поставленных диагнозов уже признана Минздравом РФ, однако далеко не все расходы оплачиваются в рамках системы ОМС.
Областная детская клиническая больница г. Екатеринбурга. С 2020 года в рамках трехсторонних договоров фонда с ОДКБ и многочисленными региональными клиниками (из Челябинска, Ижевска, Уфы, Тюмени, Нижневартовска, Красноярска и др. — всего около 20) здесь на постоянной основе проводится точная молекулярная диагностика целого ряда онкогематологических заболеваний. Этот подпроект, носящий название «Региональная диагностика», реализуется в сотрудничестве с благотворительными фондами «Добро24.ру» (Красноярск), «Искорка-фонд» (Челябинск), «Берегиня» (Пермь), «Траектория надежды» (Нижневартовск), «Потерь нет» (Уфа).
Покупка лекарств
Фонд помогает пациентам, проходящим лечение в регионах, с оплатой ряда лекарств. При стационарном лечении в больнице, с которой у фонда заключен договор, лекарства оплачиваются в рамках проекта «Помощь детям в клиниках», в остальных случаях — в рамках адресной помощи.
Лекарства нужны самые разные. Это могут быть новейшие дорогостоящие препараты, такие как «Блинцито» или «Адцетрис». Могут быть незарегистрированные лекарства — тогда фонд помогает не только с оплатой, но также с оформлением документов. А могут быть и базовые препараты, которых в нужный момент по тем или иным причинам не оказалось в клинике.
Работа по обеспечению больных необходимыми лекарствами часто проводится в тесном сотрудничестве с региональными благотворительными фондами.
Образование врачей
Образовательные мероприятия для врачей из регионов — лекции и семинары, стажировки — существенная часть региональной программы фонда. Врачи хотят лечить детей в соответствии с самыми высокими стандартами мировой медицины, они в этом заинтересованы, и важно, чтобы у них был доступ ко всей необходимой информации.
И еще одна из важнейших целей, которых необходимо достичь, — это преемственность лечения. Дети, получившие те или иные этапы сложного лечения в федеральных клиниках (это может быть, например, трансплантация костного мозга или сложная операция эндопротезирования), затем поступают на долечивание в больницу своего региона. И очень важно, чтобы врачи в этой больнице обладали достаточной квалификацией, чтобы продолжать лечить ребенка по принятым современным протоколам. Это залог успеха.