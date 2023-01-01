Для любых медицинских процедур требуются так называемые расходные материалы: предметы одноразового использования, которые ежедневно нужны в клиниках для введения лекарств или взятия анализов.

траты фонда «Подари жизнь» на расходные материалы и материалы для операций в 2022

Казалось бы, катетеры или шприцы стоят копейки, если сравнивать с дорогими лекарствами или приборами. Но и нужны они в огромных количествах.

Некоторые расходные материалы, такие как перчатки или маски, зачастую поставляются в клиники в недостаточных количествах (это стало особенно очевидно в период пандемии коронавирусной инфекции). Для других, таких как катетеры или венозные порты, может быть в наличии не весь спектр нужных моделей, а лечение без них невозможно.

Вот далеко не полный список расходных материалов, которые закупает фонд:

Медицинские маски, халаты, перчатки, бахилы, шапочки.

Шприцы различного объема для инъекций и взятия анализов, специализированные иглы.

Внутривенные катетеры, центральные и периферические.

Венозные порты — особые приспособления для внутривенного введения препаратов.

Принадлежности для вливаний (инфузий) лекарственных препаратов. Это штативы, зажимы и краны для капельниц, заглушки, мешочки для инфузий, трубочки — ляйтунги, удлинители — магистрали.

Материалы для хирургических операций: компоненты шунтирующих систем для отвода излишков жидкости от головного мозга, резервуары Оммайя, микрокатетеры, микробаллоны и микропроводники для интраартериальной химиотерапии, эмболы для закупорки кровеносных сосудов, биоимпланты и др.

В 2022 году медицинские расходные материалы закупались в основном со счета фонда «Подари жизнь», но менее масштабные закупки (в общей сложности 0,8 млн руб) совершались также со счета фонда «Новая жизнь».