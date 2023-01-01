Волонтерство

Волонтер — это человек, у которого есть своя жизнь, семья, работа, а еще есть свободное время. Его часть он тратит на то, чтобы добровольно и безвозмездно помогать фонду.

расходы на реализацию волонтерского проекта в 2022 году (с учетом расходов на организацию мероприятий)

Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.

Бюджет волонтерского проекта складывается из трех частей. Первая — это зарплата координаторов волонтерских программ. Так как число постоянных волонтеров фонда составляет уже около 2000 человек, для организации их работы нужны квалифицированные сотрудники. Они отвечают за привлечение и набор волонтеров, их обучение и сопровождение, решают организационные вопросы, создают условия для волонтерства в клиниках и на мероприятиях фонда.

Вторая — это расходы на все, что необходимо для выполнения запросов подопечных: покупка материалов для творческих занятий и игр с детьми, оплата печати детских журналов, покупка воздушных шаров и гелия для организации праздников в больнице, оплата автобусов для вывоза детей на мероприятия и многое другое.

И отдельно еще одна, третья часть: это затраты на организацию крупных мероприятий с участием подопечных фонда, для подопечных фонда и для популяризации деятельности фонда.