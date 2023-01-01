Волонтерство

Поддержать проект
17,6 млн рублей
расходы на реализацию волонтерского проекта в 2022 году (с учетом расходов на организацию мероприятий)
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Бюджет волонтерского проекта складывается из трех частей. Первая — это зарплата координаторов волонтерских программ. Так как число постоянных волонтеров фонда составляет уже около 2000 человек, для организации их работы нужны квалифицированные сотрудники. Они отвечают за привлечение и набор волонтеров, их обучение и сопровождение, решают организационные вопросы, создают условия для волонтерства в клиниках и на мероприятиях фонда.
Вторая — это расходы на все, что необходимо для выполнения запросов подопечных: покупка материалов для творческих занятий и игр с детьми, оплата печати детских журналов, покупка воздушных шаров и гелия для организации праздников в больнице, оплата автобусов для вывоза детей на мероприятия и многое другое.
И отдельно еще одна, третья часть: это затраты на организацию крупных мероприятий с участием подопечных фонда, для подопечных фонда и для популяризации деятельности фонда.
Мы выражаем огромную благодарность компании Boeing за поддержку проекта.
Волонтерские программы фонда
Сейчас в фонде действует пять программ, в рамках которых можно принять участие в волонтерском движении