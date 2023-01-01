Задача фонда — сделать так, чтобы в больницах всегда было достаточно доноров, а у пациентов не было бы нехватки крови и ее компонентов.

расходы на донорский проект в 2022 году

Переливания компонентов донорской крови — важнейшая часть терапии многих тяжелых заболеваний. Даже если будут доступны самые современные лекарства и оборудование, без переливаний многие больные могут погибнуть. С первого дня существования фонда поиск доноров и помощь отделениям переливания крови осуществляются вне зависимости от возраста пациентов, их диагнозов или специализации больницы. Мы помогаем всем нуждающимся!

Традиционно фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки, организуются выездные донорские акции в компаниях.

Основные расходы на функционирование донорского проекта составляют заработная плата координаторов, производство информационных и справочных материалов для доноров, обеспечение ими ОПК для пропаганды безвозмездного донорства крови.