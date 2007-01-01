Что мы делаем

Адресная помощь
Каждому конкретному пациенту
By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies and agree to the terms of its use.
В этом разделе собрана информация о всех проектах фонда, которые направлены на помощь детям. А также о том, какие благотворительные мероприятия проводит «Подари жизнь» и с какими законодательными инициативами выступает.
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari