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charity foundation

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Что мы делаем

В этом разделе собрана информация о всех проектах фонда, которые направлены на помощь детям. А также о том, какие благотворительные мероприятия проводит «Подари жизнь» и с какими законодательными инициативами выступает.

Проекты
Мероприятия
Инициативы

Адресная помощь

Каждому конкретному пациенту

Помощь детям в клиниках

Поддержка больниц и отделений

Донорство

Обеспечение кровью и ее компонентами

Социальная помощь

Поддержка семей, где болеет ребенок

Волонтерство

Безвозмездная помощь фонду и детям

Немедицинская реабилитация

Программы для тех, кто закончил лечиться

Детский пансионат «Измалково»

Чтобы лечение было еще эффективнее

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