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Спасибо за доверие и помощь!

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Вы помогаете детям выздоравливать и быть счастливыми!

Победив болезнь, ребята возвращаются к обычной жизни: учатся, работают, создают семьи. Может ли что-то быть прекраснее? Мы благодарим вас за это.

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