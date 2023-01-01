Спасибо за доверие и помощь!

Победив болезнь, ребята возвращаются к обычной жизни: учатся, работают, создают семьи. Может ли что-то быть прекраснее? Мы благодарим вас за это.
Вернуться к форме
Cделать пожертвование
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования
Победив болезнь, ребята возвращаются к обычной жизни: учатся, работают, создают семьи. Может ли что-то быть прекраснее? Мы благодарим вас за это.
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari