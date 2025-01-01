Акция от «Юниверс»
ООО «Юниверс» будет перечислять в фонд по 100 рублей с продажи каждого туристического тура.
Акция продлится год: с 1 ноября 2025-го по 1 ноября 2026-го.
Путешествуйте с пользой!
