Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En

Акция от «Юниверс»

Поделиться:
Сеть туристических агентств ООО «Юниверс» объявила о начале благотворительной акции в пользу подопечных «Подари жизнь».

ООО «Юниверс» будет перечислять в фонд по 100 рублей с продажи каждого туристического тура.

Акция продлится год: с 1 ноября 2025-го по 1 ноября 2026-го.

Путешествуйте с пользой!

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari