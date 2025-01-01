Акция от «Юниверс»

Сеть туристических агентств ООО «Юниверс» объявила о начале благотворительной акции в пользу подопечных «Подари жизнь».

ООО «Юниверс» будет перечислять в фонд по 100 рублей с продажи каждого туристического тура.

Акция продлится год: с 1 ноября 2025-го по 1 ноября 2026-го.

Путешествуйте с пользой!