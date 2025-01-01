Акция от Ozon Забота и Ozon fresh

Чтобы поддержать ребят, которые проходят лечение от рака, Ozon Забота и Ozon fresh создали специальную витрину: список товаров предоставил фонд «Подари жизнь», исходя из потребностей подопечных.

На витрине собрали не только предметы первой необходимости, такие как средства гигиены, подгузники, пеленки, влажные салфетки, но и все то, что позволят сделать пребывание в стационаре больше похожим на полноценную и привычную жизнь дома: чай, сладости, товары для организации и проведения праздника.

На витрине пользователи маркетплейса могут легко и быстро выбрать и заказать товары, которые будут направлены напрямую в благотворительный фонд. Для этого достаточно зайти на страницу акции и оформить покупки, изменив адрес доставки, кликнув по специальной кнопке. Прямо в день заказа курьеры Ozon fresh доставят товары в офис фонда, где сотрудники рассортируют посылки и направят детям, проходящим лечение в клиниках и на амбулаторных квартирах, а волонтеры фонда смогут организовать для детей яркий и запоминающийся досуг даже в крайне непростой для ребят период.