Благотворительные платформы

Собрали информацию о сервисах и проектах, где в качестве благополучателя можно выбрать фонд «Подари жизнь». Еще одна возможность помогать детям, пользуясь платформами, которые вам удобны и привычны.

Сервис «VK Добро» создан онлайн-платформой «ВКонтакте» в 2013 году. Он помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах по всей России, просто имея аккаунт во «ВКонтакте». После окончания сбора благотворитель может получить отчет о распределении средств. Все доступно, прозрачно и максимально удобно для всех участников процесса — и для тех, кто хочет помогать, и для тех, кто нуждается в поддержке.

Для клиентов Совкомбанка это возможность внести свой вклад в благотворительность. Чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, достаточно выбрать сбор или фонд и сделать пожертвование. Участники проекта получают «добробаллы» — деньги банка, которые можно направить на благотворительность вместе со своими средствами.

Сервис помогает москвичам узнавать о программах благотворительных организаций и перечислять средства на добрые дела. Также у пользователей есть возможность следить за афишей мероприятий фондов, подписываться на регулярные платежи или делать разовые пожертвования. Каждые три месяца публикуются отчеты о распределении средств, собранных через платформу.

Сервис для комфортной ежедневной благотворительности от «Сбера»: поддерживайте разовые сборы, подписывайтесь на регулярные пожертвования, читайте полезные статьи о фондах и благотворительности.

Социальный проект «Яндекса» соединяет тех, кто может помочь, с теми, кому нужна помощь. Пользователям предлагаются простые способы участия в благотворительности: прямые пожертвования (разовые и регулярные), а также округление в сервисах «Яндекса».