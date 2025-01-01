Captains. Premium delivery
Сервис для заказа растений объявил о благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».
2 650 рублей
собрано на 6 октября 2025
50 рублей от продажи каждого саженца сервис Captains. Premium delivery будет направлять на помощь детям, которых поддерживает фонд «Подари жизнь». Акция продлится с 3 октября до 29 ноября 2025 года.
