благотворительный фонд

Captains. Premium delivery

Сервис для заказа растений объявил о благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

2 650 рублей

собрано на 6 октября 2025

50 рублей от продажи каждого саженца сервис Captains. Premium delivery будет направлять на помощь детям, которых поддерживает фонд «Подари жизнь». Акция продлится с 3 октября до 29 ноября 2025 года.

