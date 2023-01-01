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благотворительный фонд

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Концерт

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26 ноября в театре «Современник» состоится благотворительный концерт «Не смотри назад» в честь 15-летия фонда.

Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным «Подари жизнь».

Ой! Похоже, вы не успели... Все места заняты :(

Если после пожертвования вы не получили приглашение, свяжитесь, пожалуйста, с нами

+7 (985) 772-62-70
n.lekhman@podari-zhizn.ru

Наталья Лехман,
координатор мероприятия

Генеральный партнер концерта

Партнер концерта

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