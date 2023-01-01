26 ноября в театре «Современник» состоится благотворительный концерт «Не смотри назад» в честь 15-летия фонда.
Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным «Подари жизнь».
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Если после пожертвования вы не получили приглашение, свяжитесь, пожалуйста, с нами
+7 (985) 772-62-70
n.lekhman@podari-zhizn.ru
Наталья Лехман,
координатор мероприятия
Генеральный партнер концерта
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