Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En

День фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке

Поделиться:
В субботу 2 сентября известные артисты и музыканты, друзья и амбассадоры фонда «Подари жизнь», придут на Усачевский рынок, чтобы не только провести с вами целый день (и сделать его незабываемым), но и помочь детям.

Сделать покупки и получить товары из рук артистов, попробовать блюда от шеф-повара и кондитера Усачевского рынка, послушать концерт, принять участие в мастер-классах (для детей и взрослых) — и все это чтобы помочь детям, которых поддерживает фонд и которые лечатся сейчас в московских больницах. Помогать просто и естественно; это безусловно важное, но, в общем-то, обычное дело. Во всяком случае, мы очень хотим, чтобы так было.

Все вырученные средства пойдут на помощь детям.

Начало в 12.00.

Мастер-кухня (2-й этаж рынка)

13:00-14:00

Мастер-класс по приготовлению десертов от финалистки шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» Ольги Герасименко.

Зона фонтана (со стороны ул. М. Пироговская)

13:00-13:40, 15:00-15:40, 17:00-17:40

Детское шоу мыльных пузырей.

13:00-14:00

«Чудеса росписи»: мастер-класс по росписи имбирных пряников.

14:00-15:00

«Как вырастить авокадо дома»: учимся сажать авокадо в горшочек на мастер-классе.

15:00-16:00

«Креативный художник»: мастер-класс по живописи на молоке.

16:00-17:00

«Цветочные фантазии»: мастер-класс по изготовлению аксессуаров из живых цветов.

15:00-18:00

«Мехенди»: рисуем временные тату хной на теле. А еще в течение всего дня можно сделать аквагрим.

16:00

Музыкальное выступление от московского музыкального инди-коллектива «Гипнобаза».

17:00-20:00

Дегустация чая из разных стран мира от резидентов рынка «МойЧай» и кондитерских шоколадных изделий от «Fresh Cacao».

18:00-19:30

«Мастер-Шеф»: кулинарный мастер-класс от шеф-повара Усачевского рынка по приготовлению мясных стейков на огне.

19:00-21:00

Вечерний welcome-drink с дегустацией и закусками от шефа.

19:30-22:00

Музыкальная программа от известных артистов. 

Участники акции

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari