День фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке
Сделать покупки и получить товары из рук артистов, попробовать блюда от шеф-повара и кондитера Усачевского рынка, послушать концерт, принять участие в мастер-классах (для детей и взрослых) — и все это чтобы помочь детям, которых поддерживает фонд и которые лечатся сейчас в московских больницах. Помогать просто и естественно; это безусловно важное, но, в общем-то, обычное дело. Во всяком случае, мы очень хотим, чтобы так было.
Все вырученные средства пойдут на помощь детям.
Начало в 12.00.
Мастер-кухня (2-й этаж рынка)
13:00-14:00
Мастер-класс по приготовлению десертов от финалистки шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» Ольги Герасименко.
Зона фонтана (со стороны ул. М. Пироговская)
13:00-13:40, 15:00-15:40, 17:00-17:40
Детское шоу мыльных пузырей.
13:00-14:00
«Чудеса росписи»: мастер-класс по росписи имбирных пряников.
14:00-15:00
«Как вырастить авокадо дома»: учимся сажать авокадо в горшочек на мастер-классе.
15:00-16:00
«Креативный художник»: мастер-класс по живописи на молоке.
16:00-17:00
«Цветочные фантазии»: мастер-класс по изготовлению аксессуаров из живых цветов.
15:00-18:00
«Мехенди»: рисуем временные тату хной на теле. А еще в течение всего дня можно сделать аквагрим.
16:00
Музыкальное выступление от московского музыкального инди-коллектива «Гипнобаза».
17:00-20:00
Дегустация чая из разных стран мира от резидентов рынка «МойЧай» и кондитерских шоколадных изделий от «Fresh Cacao».
18:00-19:30
«Мастер-Шеф»: кулинарный мастер-класс от шеф-повара Усачевского рынка по приготовлению мясных стейков на огне.
19:00-21:00
Вечерний welcome-drink с дегустацией и закусками от шефа.
19:30-22:00
Музыкальная программа от известных артистов.