В субботу 2 сентября известные артисты и музыканты, друзья и амбассадоры фонда «Подари жизнь», придут на Усачевский рынок, чтобы не только провести с вами целый день (и сделать его незабываемым), но и помочь детям.

Сделать покупки и получить товары из рук артистов, попробовать блюда от шеф-повара и кондитера Усачевского рынка, послушать концерт, принять участие в мастер-классах (для детей и взрослых) — и все это чтобы помочь детям, которых поддерживает фонд и которые лечатся сейчас в московских больницах. Помогать просто и естественно; это безусловно важное, но, в общем-то, обычное дело. Во всяком случае, мы очень хотим, чтобы так было. Все вырученные средства пойдут на помощь детям. Начало в 12.00.

Мастер-кухня (2-й этаж рынка) 13:00-14:00 Мастер-класс по приготовлению десертов от финалистки шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» Ольги Герасименко.

Зона фонтана (со стороны ул. М. Пироговская) 13:00-13:40, 15:00-15:40, 17:00-17:40 Детское шоу мыльных пузырей. 13:00-14:00 «Чудеса росписи»: мастер-класс по росписи имбирных пряников. 14:00-15:00 «Как вырастить авокадо дома»: учимся сажать авокадо в горшочек на мастер-классе. 15:00-16:00 «Креативный художник»: мастер-класс по живописи на молоке. 16:00-17:00 «Цветочные фантазии»: мастер-класс по изготовлению аксессуаров из живых цветов. 15:00-18:00 «Мехенди»: рисуем временные тату хной на теле. А еще в течение всего дня можно сделать аквагрим. 16:00 Музыкальное выступление от московского музыкального инди-коллектива «Гипнобаза». 17:00-20:00 Дегустация чая из разных стран мира от резидентов рынка «МойЧай» и кондитерских шоколадных изделий от «Fresh Cacao». 18:00-19:30 «Мастер-Шеф»: кулинарный мастер-класс от шеф-повара Усачевского рынка по приготовлению мясных стейков на огне. 19:00-21:00 Вечерний welcome-drink с дегустацией и закусками от шефа. 19:30-22:00 Музыкальная программа от известных артистов.