Добрый контейнер

Логистический холдинг SilkWinBridge объявил о старте благотворительной акции.

1000 рублей с оплаты за каждый перевезенный контейнер будет перечисляться в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

Акция продлится до 31 декабря 2026 года.

Сотрудничая с нами, вы помогаете детям!