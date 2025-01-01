Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Добрый контейнер

Логистический холдинг SilkWinBridge объявил о старте благотворительной акции.

1000 рублей с оплаты за каждый перевезенный контейнер будет перечисляться в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

Акция продлится до 31 декабря 2026 года.

Сотрудничая с нами, вы помогаете детям!

