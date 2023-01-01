Другие банки

Из других банков также можно сделать перевод в фонд.

Если вы являетесь клиентом банка «Открытие», ВТБ, «Промсвязьбанк», Банк «Санкт-Петербург» или «Альфа-банк», вы всегда можете перевести средства на счет фонда из своего личного кабинета.