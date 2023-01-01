Криптовалюты

Цифровые деньги — самая современная валюта и, соответственно, самый современный способ помогать.

Криптовалюта, цифровые деньги, блокчейн — мы открыты для всех, кто идет в ногу со временем и кому удобно помогать детям таким образом. Тем более, блокчейн отвечает принципам, которые всегда были важны «Подари жизнь» — прозрачность и снижение комиссии при транзакциях.