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Криптовалюты

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Цифровые деньги — самая современная валюта и, соответственно, самый современный способ помогать.

Криптовалюта, цифровые деньги, блокчейн — мы открыты для всех, кто идет в ногу со временем и кому удобно помогать детям таким образом. Тем более, блокчейн отвечает принципам, которые всегда были важны «Подари жизнь» — прозрачность и снижение комиссии при транзакциях.

Болезнь не знает границ, но и ваша помощь — тоже

Здесь вы можете перевести криптовалюту на проекты любого из трех партнерских фондов: «Подари жизнь» в России, Podari.Life в США, Gift of Life в Великобритании.

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