Через Сбербанк

Если вы клиент Сбербанка, у вас в руках максимальное количество возможностей помочь подопечным фонда.

Сделать перевод в банке по квитанции, оформить карту VISA «Подари жизнь» (проценты с каждого списания будут попадать в фонд), подключить услугу мобильного банка, подписаться на ежемесячное онлайн-пожертвование, — выбирать вам.