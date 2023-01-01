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благотворительный фонд

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Cделать пожертвование

Через Сбербанк

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Если вы клиент Сбербанка, у вас в руках максимальное количество возможностей помочь подопечным фонда.

Сделать перевод в банке по квитанции, оформить карту VISA «Подари жизнь» (проценты с каждого списания будут попадать в фонд), подключить услугу мобильного банка, подписаться на ежемесячное онлайн-пожертвование, — выбирать вам.

Квитанция

Другие способы

Карта Visa Сбербанк «Подари жизнь»
Банкоматы
Сбербанк Онлайн
Мобильный банк
Вклад «Подари жизнь»
Ежемесячное списание

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