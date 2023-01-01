Через Сбербанк

Сделать перевод в банке по квитанции, оформить карту VISA «Подари жизнь» (проценты с каждого списания будут попадать в фонд), подключить услугу мобильного банка, подписаться на ежемесячное онлайн-пожертвование, — выбирать вам.
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Сделать перевод в банке по квитанции, оформить карту VISA «Подари жизнь» (проценты с каждого списания будут попадать в фонд), подключить услугу мобильного банка, подписаться на ежемесячное онлайн-пожертвование, — выбирать вам.
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