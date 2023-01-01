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благотворительный фонд

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Сертификаты

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Поддержите фонд, купив благотворительный сертификат «Подари жизнь» на OZON, или благотворительную подарочную карту на Giftery.

Как это работает?

  • Благотворительные сертификаты на OZON (от 50 до 2 000 рублей): вы делаете покупки и поддерживаете подопечных фонда, выбирая сертификат на подходящую вам сумму.

    Предварительные итоги: на 1 сентября 2023 года собрано 765 446 рублей.

    Отмечайте день рождение проекта Озон Забота, купите сертификаты фонда номиналом 200 рублей на специальной странице с 27 сентября по 28 октября 2023 года и станьте участником розыгрыша. Что можно выиграть? Робот-пылесос, телевизор, смартфон, беспроводные наушники, умную колонку.

  • Подарочный сертификат на Giftery: вы можете оригинально поздравить близких с важным событием или датой, оплатив благотворительный сертификат, который затем будет отправлен по указанному вами адресу.

    Предварительные итоги: на 1 сентября 2023 года собрано 1 080 470 рублей.

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