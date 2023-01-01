Донорская база «Подари жизнь»

Почему подопечным фонда нужны регулярные переливания крови (без них невозможно победить болезнь), почему каждый день в больницах должны быть доноры и почему мы просим регистрироваться в нашей донорской базе.

Время от времени мы делаем информационные рассылки о том, как работают ОПК, о событиях, которые организует фонд в Дни донора, о детях, которым вы помогли.

Фонд ведет базу безвозмездных доноров крови, чтобы координаты людей, готовых прийти на помощь, были под рукой в любые критические моменты, когда пациентам необходимы переливания. Об этих срочных потребностях нам сообщают врачи ОПК разных клиник, с которыми фонд постоянно на связи.

Донорская кровь незаменима!

Ни один искусственный аналог не может полностью заменить донорскую кровь. Она как была, так и остается ценным ресурсом, без которого невозможно победить болезнь. Убивая опухоль, химиопрепараты не щадят и здоровые клетки организма. Во время лечения почти у всех пациентов с онкогематологическими болезнями постоянно «падают» показатели крови. В таких случаях помочь могут только переливания донорской крови, причем не разовые, а регулярные.

Компоненты крови переливают при низком гемоглобине. Симптомы этого состояния (анемии) — вялость, бледность, головокружения. Нужны переливания и при недостатке тромбоцитов, чтобы не было опасных кровотечений и кровоизлияний. В среднем каждому ребенку, проходящему лечение, нужно шесть переливаний крови в месяц. Чтобы дети могли продолжать лечиться, в ОПК должно ежедневно приходить сорок доноров.