Гала-ужин в день рождения «Подари жизнь»

26 ноября, в день рождения фонда приглашаем Вас на гала-ужин с благотворительным аукционом, который мы проводим совместно со Школой управления СКОЛКОВО.

Ждем Вас в ресторане Butler, где предложим Вам изысканный гастросет от шефа, музыкальный сюрприз, аукцион под руководством Алексея Аграновича. Вас ждут встречи со звездами и выдающимися представителями бизнеса, культуры и науки. К нам присоединятся и амбассадоры фонда — Валдис Пельш, Таисия Вилкова, Марк Тишман, Елена Летучая.

Чтобы получить одно приглашение на гала-ужин, нужно сделать пожертвование от 35 000 рублей. После мы пришлем Вам именной билет.

26 ноября, ресторан Butler. Адрес: Трехпрудный пер., 15.

Программа вечера:

18:30–19:30: сбор гостей;

19:00: начало программы.

Будем рады видеть Вас. Очень ждем встречи! Этот вечер крайне важен для нас, мы сделаем все, чтобы он прошел исключительно хорошо.