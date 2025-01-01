Гала-ужин в день рождения «Подари жизнь»
Ждем Вас в ресторане Butler, где предложим Вам изысканный гастросет от шефа, музыкальный сюрприз, аукцион под руководством Алексея Аграновича. Вас ждут встречи со звездами и выдающимися представителями бизнеса, культуры и науки. К нам присоединятся и амбассадоры фонда — Валдис Пельш, Таисия Вилкова, Марк Тишман, Елена Летучая.
Чтобы получить одно приглашение на гала-ужин, нужно сделать пожертвование от 35 000 рублей. После мы пришлем Вам именной билет.
26 ноября, ресторан Butler. Адрес: Трехпрудный пер., 15.
Программа вечера:
18:30–19:30: сбор гостей;
19:00: начало программы.
Будем рады видеть Вас. Очень ждем встречи! Этот вечер крайне важен для нас, мы сделаем все, чтобы он прошел исключительно хорошо.
Остались вопросы?
Екатерина Васильева,
специалист по работе с частными благотворителями