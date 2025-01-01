Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Гала-ужин в день рождения «Подари жизнь»

26 ноября, в день рождения фонда приглашаем Вас на гала-ужин с благотворительным аукционом, который мы проводим совместно со Школой управления СКОЛКОВО. 

Ждем Вас в ресторане Butler, где предложим Вам изысканный гастросет от шефа, музыкальный сюрприз, аукцион под руководством Алексея Аграновича. Вас ждут встречи со звездами и выдающимися представителями бизнеса, культуры и науки. К нам присоединятся и амбассадоры фонда — Валдис Пельш, Таисия Вилкова, Марк Тишман, Елена Летучая.

Чтобы получить одно приглашение на гала-ужин, нужно сделать пожертвование от 35 000 рублей. После мы пришлем Вам именной билет. 

26 ноября, ресторан Butler. Адрес: Трехпрудный пер., 15.

Программа вечера:

  • 18:30–19:30: сбор гостей;

  • 19:00: начало программы.  

Будем рады видеть Вас. Очень ждем встречи! Этот вечер крайне важен для нас, мы сделаем все, чтобы он прошел исключительно хорошо. 

Остались вопросы?

Екатерина Васильева,

специалист по работе с частными благотворителями

+7 (926) 393-39-85,

e.vasileva@podari-zhizn.ru

