Благотворительный фонд «Онкологика»
Москва
Москва, 1-ый Тружеников переулок, 14, с 11
м. Киевская
Благотворительный фонд «Островок надежды»
Северодвинск
ул. Республиканская, д. 44
Региональная общественная организация «Триединство»
Северодвинск
ул. Тургенева, д. 12
Региональная общественная организация «Святое Белогорье против детского рака»
Белгород
ул. Архиерейская, д. 8
Благотворительный фонд «Ванечка»
Брянск
ул. Мало-Завальская, д. 2
Благотворительный фонд «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК»
Брянск
ул. Костычева, д. 58
Благотворительный фонд «Виктория»
Ковров
ул. Лопатина, д.7, офис 325
Благотворительный фонд «Детям на здоровье»
Волгоград
ул. Менжинского, д. 23, кв. 73
Благотворительный фонд «ДоброСвет»
Воронеж
ул. Урицкого, д. 120
Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы»
Москва
ул. Пятницкая, д. 17/4, стр. 1
м. Новокузнецкая
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Узнать, какие фонды и НКО помогают при других заболеваниях, вы можете на сайте Добро Mail.ru или в Русфонд.Навигатор — системах поиска по благотворительным фондам России.