«Подари жизнь» помогает детям и молодым взрослым с онкогематологическими заболеваниями. Наш фонд — далеко не единственный в России. Во многих регионах есть организации, готовые прийти на помощь. Ниже вы найдете перечень некоммерческих организаций (НКО), в которые можно обратиться.

Узнать, какие фонды и НКО помогают при других заболеваниях, вы можете на сайте Добро Mail.ru или в Русфонд.Навигатор — системах поиска по благотворительным фондам России.