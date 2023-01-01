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благотворительный фонд

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Качество жизни

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К сожалению, выздоравливают не все дети. Ребята после выписки из федеральных центров уезжают домой и там тоже нуждаются в постоянной помощи. Мы стараемся помогать с разными нуждами, которые определяют качество жизни ребенка и его близких.

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Кому мы помогаем

Онкология и гематология

Пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями в возрасте до 25 лет включительно

По всей России

Дети из больших городов и маленьких поселков и деревень.

Не только подопечные фонда

Мы помогаем не только тем пациентам, которые были под опекой фонда во время лечения, мы помогаем всем детям, кому нужна паллиативная помощь.

Какую помощь оказываем?

  • Медицинские консультации

Очень важно, чтобы ребенок максимально хорошо себя чувствовал. Врач нашего проекта поможет разобраться с жалобами ребенка и справиться с неприятными симптомами: боль, дискомфорт, проблемы со сном, плохой аппетит. Также врач сможет проконсультировать лечащего врача по месту жительства.

  • Социальная помощь

Фонд покупает необходимые препараты, лечебное питание, кислородные концентраторы, функциональные кровати, кресла-коляски, аспираторы, ингаляторы, трахеостомические и гастростомические трубки, катетеры, шприцы, повязки, мази. 

  • Психологическое сопровождение

Психолог фонда оказывает эмоциональную поддержку пациенту и его близким. Психолог может оценить состояние и потребности ребенка, а еще дает рекомендации по организации распорядка дня и учебного процесса.

Как организована работа?

Семью сопровождает координатор, он всегда на связи. С координатором можно и нужно обсуждать любые трудности и вопросы, связанные с самочувствием и эмоциональным состоянием ребенка. При необходимости координатор подключает к работе с семьей врача или психолога.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Проект «Качество жизни»

kzh@podari-zhizn.ru

Алла Кинчикова,
руководитель проекта «Качество жизни»

kzh@podari-zhizn.ru,
+7 (926) 117-02-17

Команда проекта

Алла Кинчикова

руководитель проекта «Качество жизни»

Мария Алейникова

координатор проекта

Людмила Федина

координатор проекта

Мария Гаврилова

координатор проекта

Алексей Пшонкин

врач-гематолог Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва

Ирина Серкова

врач-онколог Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва

Наталья Клипинина

психолог

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