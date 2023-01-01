К сожалению, выздоравливают не все дети. Ребята после выписки из федеральных центров уезжают домой и там тоже нуждаются в постоянной помощи. Мы стараемся помогать с разными нуждами, которые определяют качество жизни ребенка и его близких.

Мы помогаем не только тем пациентам, которые были под опекой фонда во время лечения, мы помогаем всем детям, кому нужна паллиативная помощь.

Пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями в возрасте до 25 лет включительно

Какую помощь оказываем?

Медицинские консультации

Очень важно, чтобы ребенок максимально хорошо себя чувствовал. Врач нашего проекта поможет разобраться с жалобами ребенка и справиться с неприятными симптомами: боль, дискомфорт, проблемы со сном, плохой аппетит. Также врач сможет проконсультировать лечащего врача по месту жительства.

Социальная помощь

Фонд покупает необходимые препараты, лечебное питание, кислородные концентраторы, функциональные кровати, кресла-коляски, аспираторы, ингаляторы, трахеостомические и гастростомические трубки, катетеры, шприцы, повязки, мази.

Психологическое сопровождение

Психолог фонда оказывает эмоциональную поддержку пациенту и его близким. Психолог может оценить состояние и потребности ребенка, а еще дает рекомендации по организации распорядка дня и учебного процесса.

Как организована работа?

Семью сопровождает координатор, он всегда на связи. С координатором можно и нужно обсуждать любые трудности и вопросы, связанные с самочувствием и эмоциональным состоянием ребенка. При необходимости координатор подключает к работе с семьей врача или психолога.