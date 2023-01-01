Если вам нужна помощь
Кому мы помогаем
Онкология и гематология
Пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями в возрасте до 25 лет включительно
По всей России
Дети из больших городов и маленьких поселков и деревень.
Не только подопечные фонда
Мы помогаем не только тем пациентам, которые были под опекой фонда во время лечения, мы помогаем всем детям, кому нужна паллиативная помощь.
Какую помощь оказываем?
Медицинские консультации
Очень важно, чтобы ребенок максимально хорошо себя чувствовал. Врач нашего проекта поможет разобраться с жалобами ребенка и справиться с неприятными симптомами: боль, дискомфорт, проблемы со сном, плохой аппетит. Также врач сможет проконсультировать лечащего врача по месту жительства.
Социальная помощь
Фонд покупает необходимые препараты, лечебное питание, кислородные концентраторы, функциональные кровати, кресла-коляски, аспираторы, ингаляторы, трахеостомические и гастростомические трубки, катетеры, шприцы, повязки, мази.
Психологическое сопровождение
Психолог фонда оказывает эмоциональную поддержку пациенту и его близким. Психолог может оценить состояние и потребности ребенка, а еще дает рекомендации по организации распорядка дня и учебного процесса.
Как организована работа?
Семью сопровождает координатор, он всегда на связи. С координатором можно и нужно обсуждать любые трудности и вопросы, связанные с самочувствием и эмоциональным состоянием ребенка. При необходимости координатор подключает к работе с семьей врача или психолога.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Проект «Качество жизни»
Алла Кинчикова,
руководитель проекта «Качество жизни»
kzh@podari-zhizn.ru,
+7 (926) 117-02-17
Команда проекта
Алла Кинчикова
руководитель проекта «Качество жизни»
Мария Алейникова
координатор проекта
Людмила Федина
координатор проекта
Мария Гаврилова
координатор проекта
Алексей Пшонкин
врач-гематолог Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва
Ирина Серкова
врач-онколог Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва
Наталья Клипинина
психолог