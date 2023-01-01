Социальная помощь

Болезнь — тяжелое испытание для всех, и в это время очень важна поддержка. Особенно профессиональная. Каждый родитель может обратиться за психологической помощью для себя или своего ребенка. Обсуждать можно все: как справляться с эмоциями, как наладить жизнь в больнице, как объяснить сестрам и братьям, почему мамы нет рядом.