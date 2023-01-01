Социальная помощь

Родители обращаются к нам за помощью с проживанием в Москве в промежутках между «химиями», мы покупаем билеты на поезд и самолет, оплачиваем услуги нянь и работу психологов, обеспечиваем уход за детьми-сиротами, находящимися на лечении в Москве.
Помощь оказывается по заявке врача или координатора фонда в клинике
Клиники, с которыми сотрудничает фонд
Какую помощь оказываем?
Амбулаторные квартиры
Москвичи и семьи из Подмосковья между больничными этапами лечения, как правило, живут дома. Но у подопечных из далеких регионов такой возможности нет, поэтому уже много лет фонд арендует для них квартиры. В каждой квартире живет три-четыре семьи: ребенок и кто-то из сопровождающих.
Няни в больницах
Случается, что никто из родственников не может находиться в больнице с ребенком. В подобных случаях фонд оплачивает няню. Это проверенные, заботливые, квалифицированные люди, которые не только обеспечивают ежедневный медицинский уход, но и помогают детям с уроками и поддерживают эмоционально.
Психологическая помощь
Болезнь — тяжелое испытание для всех, и в это время очень важна поддержка. Особенно профессиональная. Каждый родитель может обратиться за психологической помощью для себя или своего ребенка. Обсуждать можно все: как справляться с эмоциями, как наладить жизнь в больнице, как объяснить сестрам и братьям, почему мамы нет рядом.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Елена Парицкая,
директор программ фонда
paritskaya@podari-zhizn.ru