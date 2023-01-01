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благотворительный фонд

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Помочь фонду

Дети, которым вы помогли

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Вы приняли участие в сборе средств, и дети получили то, что им было крайне необходимо на данном этапе лечения. Это очень важно. Большое спасибо!

Помощь получили:

Валя

Ботоногов

15 летОстрый миелобластный лейкоз

Таисия

Рим

8 летЛимфома

Иделия

Зайнуллина

14 летСаркома Юинга

Кирилл

Базуев

11 летГистиоцитарная саркома

Коля

Голиков

15 летОстрый лимфобластный лейкоз

Кирилл

Штырхунов

5 летОстрый лимфобластный лейкоз

Артем

Горбачев

16 летОстрый лимфобластный лейкоз

Саша

Орлов

10 летОстрый лимфобластный лейкоз

Руслан

Ибиев

4 годаСиндром Вискотта—Олдрича
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Мы помним

В память о тех, кого мы потеряли. Страницы ушедших детей

Мы делаем все, чтобы победа над болезнью стала возможной. Иногда в этой борьбе мы терпим поражение и теряем детей. 

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