Дети, которым вы помогли

Помощь получили:
Валя
Ботоногов
15 летОстрый миелобластный лейкоз
Таисия
Рим
8 летЛимфома
Иделия
Зайнуллина
14 летСаркома Юинга
Кирилл
Базуев
11 летГистиоцитарная саркома
Коля
Голиков
15 летОстрый лимфобластный лейкоз
Кирилл
Штырхунов
5 летОстрый лимфобластный лейкоз
Артем
Горбачев
16 летОстрый лимфобластный лейкоз
Саша
Орлов
10 летОстрый лимфобластный лейкоз
Руслан
Ибиев
4 годаСиндром Вискотта—Олдрича
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Мы помним
В память о тех, кого мы потеряли. Страницы ушедших детей
Мы делаем все, чтобы победа над болезнью стала возможной. Иногда в этой борьбе мы терпим поражение и теряем детей.