Влада Смирнова

486 000 ₽485 300 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городпоселок Целинный (Алтайский край)
Возраст2 года
Влада борется с острым лимфобластным лейкозом.

Ход лечения

09.10.2025

Девочка заболела в январе этого года. Врачи Центра им. Димы Рогачева помогли провести необходимые обследования, подтвердили диагноз и назначили лечение, которое Влада получает в больнице Алтайского края. Недавно у Влады случилась токсическая реакция на один из ключевых препаратов терапии, поэтому сейчас ей требуется курс иммунопрепарата «Блинцито» стоимостью 486 000 рублей. Мы просим вас помочь Владе!

