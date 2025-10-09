Помочь
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|поселок Целинный (Алтайский край)
|Возраст
|2 года
Ход лечения
09.10.2025
Девочка заболела в январе этого года. Врачи Центра им. Димы Рогачева помогли провести необходимые обследования, подтвердили диагноз и назначили лечение, которое Влада получает в больнице Алтайского края. Недавно у Влады случилась токсическая реакция на один из ключевых препаратов терапии, поэтому сейчас ей требуется курс иммунопрепарата «Блинцито» стоимостью 486 000 рублей. Мы просим вас помочь Владе!
