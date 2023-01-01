Как мне защитить мои права?
Закон на стороне доноров. Статья 186 Трудового кодекса РФ гарантирует донорам два дня отдыха. Вы можете сослаться на этот закон. К сожалению, на практике работодатели часто пренебрегают этим. И защитить свои права удается не всегда: если донор заинтересован в сохранении работы, то руководство так или иначе находит способ настоять на своем.
Впрочем, во многих европейских странах донорам не положено вообще никаких льгот, в том числе и оплаченных отгулов. Но люди все равно сдают кровь.