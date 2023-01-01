Как мне защитить мои права?

Я регулярно сдаю кровь, но каждый раз с трудом отпрашиваюсь с работы и беру выходной за свой счет, потому что ни разу на работе мне не дали положенный оплаченный отгул. Что делать?

Закон на стороне доноров. Статья 186 Трудового кодекса РФ гарантирует донорам два дня отдыха. Вы можете сослаться на этот закон. К сожалению, на практике работодатели часто пренебрегают этим. И защитить свои права удается не всегда: если донор заинтересован в сохранении работы, то руководство так или иначе находит способ настоять на своем.

Впрочем, во многих европейских странах донорам не положено вообще никаких льгот, в том числе и оплаченных отгулов. Но люди все равно сдают кровь.